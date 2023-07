Turnê de Brenô chega ao centro de Mogi e a Luís Carlos, em Guararema

A turnê de circulação ‘Floresça’, do cantor Brenô, já passou pela Vila Nova União e pelos bairros Novo Horizonte, Jardim Bela Vista e Jundiapeba, com as participações especiais de Karen Santana, Valéria Custódio, Lucas Tadeu e Niw Rapper. Mas tem mais: os próximos shows, nos domingos 9 e 16 de julho, serão no Centro de Mogi das Cruzes e na Vila de Luís Carlos, em Guararema, com Sandra Vianna e Mariana Ferraz, respectivamente.

Gratuitas, ambas as apresentações estão marcadas para às 15 horas. A primeira será na praça Monsenhor Roque Pinto de Barros, em frente ao Centro Cultural de Mogi, com show de abertura da banda Blanc Sec, e a segunda no coração do núcleo turístico da cidade vizinha, com apresentação de abertura de Luna Dih e Milena, o que garante o clima ideal para o encerramento.

Em todos os shows, além do repertório do álbum ‘Floresça’, que está disponível nas plataformas digitais, os artistas convidados também cantam uma faixa inédita, composta em parceria com Brenô. Essas músicas serão, mais tarde, lançadas digitalmente também, mas por agora, o que vale é aproveitar a “boa energia e a conexão que só o ao vivo pode proporcionar”, como o cantor convida.

“Cada apresentação tem a participação única de pessoas do bairro, principalmente as crianças, que cantam, dançam, pintam e principalmente se divertem. Elas entendem e assimilam de forma instantânea e muito fácil a mensagem do disco, e deixam as tardes muito bonitas, cada vez com mais público. Tem sido maravilhoso”, avalia ele, que organiza a turnê a partir de recursos da Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes (LIC) e no último domingo (2) dividiu o palco não apenas com Niw Rapper como também com a filha dele, Alicia MC, e também a agitadora cultural Carla Pozo, que protagonizou um momento de contação de histórias.

Além de utilizar de um mecanismo que converte em fruição cultural parte do imposto que já seria pago por empresas, o projeto aposta em intervenções artísticas de diferentes vertentes no palco, como grafite, literatura e poesia, sempre com caráter beneficente.

Em todas as datas da turnê são arrecadados alimentos não perecíveis, cobertores e agasalhos que serão encaminhados para o projeto Missão Intensidade, localizado no bairro Novo Horizonte.

A programação completa está disponível no site do cantor (www.obrenoficial.com.br), que também toca violão. Já a bateria é comandada por Kau Caldas; a guitarra por Kleber Lopes; o baixo por Evandro Andrade; o teclado por Nichollas Maia; o backing vocal por Monny Mariano; o som por Léo Zerrah e Fábio Blanco; e a produção por Deizy Mano.