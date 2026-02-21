A marca que já conquistou o coração das famílias brasileiras agora chega ao Mogi Shopping. A TurmaTube, universo lúdico e educativo criado por Viih Tube, desembarca no empreendimento em uma apresentação gratuita, que vai encantar crianças e pais.

O espetáculo acontece pelo Domingo na Praça no dia 22 de fevereiro, às 15h, na Praça de Eventos. Os ingressos estão disponíveis a partir das 17h do dia 18 de fevereiro, pelo aplicativo do Mogi Shopping, e cada pai, mãe ou responsável deverá resgatar a quantidade correspondente ao número total de participantes. Os ingressos são limitados e entrada será realizada por ordem de chegada.

Inspirado nos personagens carismáticos e nas músicas de sucesso do canal, a apresentação oferece uma experiência imersiva, repleta de música, interação e momentos de diversão. A proposta é transportar para o palco toda a magia do conteúdo digital, valorizando elementos como criatividade, valores familiares e entretenimento pensado especialmente para o público infantil.

O Mogi Shopping possui uma estrutura completa e acolhedora, e funciona com Praça de Alimentação aberta diariamente das 11h às 22h; lojas, das 10h às 22h de segunda a sábado, e das 14h às 20h aos domingos e feriados.

Para mais informações, acesse o aplicativo do Mogi Shopping, acompanhe as novidades pelo perfil @mogishopping nas redes sociais ou entre em contato pelo telefone (11) 4798-8800.

Para participar, é necessário resgatar os ingressos pelo aplicativo do Mogi Shopping