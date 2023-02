Túnel do Complexo Viário Tirreno Da San Biagio será interditado neste domingo

Neste domingo (12/02), a Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana, realizará manutenção preventiva no sistema de acionamento das bombas de drenagem do Complexo Viário Tirreno da San Biagio.

Para concluir os serviços será necessário interditar o sentido Centro-Bairro do túnel, entre às 8h e às 13h. A Secretaria Municipal de Mobilidade fará a sinalização de orientação para os motoristas. No período em que o túnel estiver fechado, as alternativas mais próximas de transposição da linha férrea serão a passagem da avenida Cavaleiro Nami Jafet e a passagem subterrânea Engenheiro Oswaldo Crespo de Abreu.

Os trabalhos de manutenção têm como objetivo garantir a trafegabilidade e a segurança no uso do dispositivo viário. O domingo foi escolhido para a realização do serviço visando minimizar impactos no trânsito, tendo em vista a circulação mais baixa de veículos no dia.