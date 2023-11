Trem iluminado de Natal vai passar por Mogi no dia 17 de dezembro

A Rumo, maior concessionária de ferrovias do país, em parceria em parceria com o Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), através do Instituto Acerte, a Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e a MRS Logística vão realizar a ação “Rumo ao Natal” entre 2 e 21 de dezembro.

Em Mogi, o “Trem de Natal” vai passar no dia 17 de dezembro, pelas estações Mogi das Cruzes ou Estudantes. Em todas as cidades da programação de 2023, a previsão de início da ação é sempre a partir das 18h, com horário de chegada no destino final entre 22h e 0h.

Com mais de 800 km, o roteiro inclui ainda municípios como Sumaré, Araraquara, São José do Rio Preto, Rio Claro, Americana, Campinas, e também Cubatão e Santos no litoral.

As locomotivas utilizadas serão: a modelo 9270 que é de propriedade da Rumo e uma C30 de número 720, que pertence à Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), uma das apoiadoras da ação e foi fabricada em 1990 pela General Electric.

Os veículos receberam aproximadamente 3.000 metros de fitas LED branca em todas as extensões, para levar a magia do Natal aos paulistas.

“2023 ficará marcado como mais um ano em que a Rumo, com a ajuda dos parceiros, realiza a ação com os ‘Trens de Natal’. Nos sentimos honrados em proporcionar momentos inesquecíveis e especiais para tantas famílias. Todos os anos, perto de dezembro, recebemos diversas mensagens em nossos canais de atendimento e redes sociais perguntando sobre as locomotivas, as atrações e, principalmente, sobre a visita do ‘Bom Velhinho’ que encanta as crianças. Quando chegamos com o trem iluminado e o Papai Noel nas cidades, a emoção é sempre muito grande, principalmente do público infantil”, fala Rodrigo Machado Thomaz, Gestor de Sustentabilidade da Rumo.

Cuidados e segurança

Para que todos possam assistir à passagem do Trem de Natal 2023 em segurança segue alguns cuidados essenciais:

Mantenha distância segura de 15 metros da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem;

Escolha um local seguro para registrar suas selfies e imagens;

Nunca toque ou suba em locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados.

Para evitar possíveis acidentes, esteja sempre ao lado das crianças.

Interaja nas Redes Sociais

Para dar mais visibilidade para essa ação especial, a concessionária convida os moradores para compartilharem seus registros no Trem de Natal. Para isso, basta postar fotos nas redes sociais com as hashtags #TremdeNatal2023 e #RumoaoNatal e mencionando nos stories do Instagram a @rumologistica e @abpf_regionalsul da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF).