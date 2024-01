Trechos de avenida começam a ser liberados

As obras do Programa Nova Mogi de Recuperação Asfáltica seguem nesta semana na avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco, conhecida como “Avenida dos Bancos”, no Centro. O primeiro quarteirão, entre as ruas Deodato Wertheimer e Braz Cubas deve ser liberado ainda esta semana, conforme as condições climáticas. O segundo quarteirão, entre as ruas Braz Cubas e Princesa Isabel de Bragança já recebeu a primeira camada asfáltica. A previsão é liberar este trecho no começo da próxima semana.

No terceiro quarteirão, entre as ruas Princesa Isabel de Bragança e Tenente Manoel Alves dos Anjos, já teve início a preparação da base. E o serviço de escavação do solo já chegou ao 4º quarteirão, passando pela rua Tenente Manoel Alves dos Anjos, até a rua Sebastião Furlan. Por conta deste avanço, a partir desta semana, a mão da rua Major Silvio Miranda fica invertida, até a rua Francisco Franco – todo o trecho estará sinalizado.

Por se tratar de um serviço mais complexo na avenida, é preciso fazer a escavação e recuperação da base antes de implantar a nova camada asfáltica. Assim, a execução das obras será por trechos, com interdições para tráfego em todas as faixas de rolamento nos quarteirões em obras, com cruzamentos livres. Conforme cada quarteirão ficar pronto, será liberado.

É importante lembrar que, independentemente do quarteirão em obras, as calçadas sempre estarão livres para que os pedestres tenham acesso às lojas – a circulação da população na área central não tem restrição. A previsão para a conclusão total da intervenção em toda a extensão da avenida é de três meses, lembrando que o cronograma dos trabalhos pode ser alterado conforme as condições climáticas.

Além da recuperação asfáltica, serão feitas adequações do sistema de drenagem para garantir maior escoamento das águas da chuva, medida importante para evitar enchentes.