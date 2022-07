Trecho na avenida Engenheiro Miguel Gemma tem alteração no trânsito

A avenida Engenheiro Miguel Gemma terá alterações no trânsito de veículos a partir do dia 12 de julho. A via passará a ter mão dupla de direção no trecho entre o encontro com a rua Júlio Perotti e a avenida Santa Rita, no Jardim Armênia. A medida tem como objetivo melhorar a circulação de veículos que buscam a região central da cidade e deverá ter reflexos em outras vias da região, como a avenida João XXIII.

Com a alteração, o trânsito passará a ser feito de forma semelhante ao adotado no período de funcionamento da faixa reversível, que está em operação desde o dia 21 de março, de segunda a sexta-feira, das 7h às 9h. O sucesso desta implantação e os reflexos de melhoria na circulação em vias como a avenida João XXIII e a rua Júlio Perotti levaram a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana a realizar estudos para verificar a viabilidade da adoção da medida de forma permanente.

Para viabilizar a alteração, um semáforo passará a operar no encontro das avenidas Engenheiro Miguel Gemma e Santa Rita para ordenar a circulação de veículos no ponto.

Com a mudança, os motoristas de veículos leves que trafegam no sentido bairro-centro da avenida Engenheiro Miguel Gemma podem continuar na via após o encontro com a avenida Júlio Perotti e chegar à avenida Santa Rita. De lá, eles podem utilizar a via para acessar a avenida Vereador Narciso Yague Guimarães ou seguir para a região central pelo bairro do Socorro. Caminhões e ônibus não poderão circular a faixa reversível. Assim, estes veículos e os motoristas que têm com destino Cezar de Souza permanecerão utilizando a avenida Júlio Perotti e, posteriormente, a avenida João XXIII.