Itaquá: Trata Brasil traz o município entre as dez melhores cidades do Brasil em oferta de água

Itaquaquecetuba-SP é uma das 10 melhores cidades do País em universalização da água, segundo o Ranking do Saneamento 2026 do Instituto Trata Brasil (ITB) e da GO Associados. A 18ª edição do levantamento abarca os 100 municípios mais populosos do território nacional, incluindo capitais. Investimento bilionário e a parceria firmada entre a Prefeitura e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), segundo analisa o prefeito Delegado Eduardo Boigues (PL), são as responsáveis em colocar Itaquá no top 10 em oferta hídrica do Brasil.

O ranking levou em consideração os indicadores mais recentes do Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico (Sinisa), ano-base 2024, do Ministério das Cidades.

Ao todo, de acordo com o ITB, 28 municípios brasileiros universalizaram o abastecimento de água, conforme as metas do Marco Legal do Saneamento. Deste grupo, 11 alcançaram cobertura total de 100%, entre eles, Itaquaquecetuba.

Cidade de meio milhão de habitantes, e localizada na Região Metropolitana de São Paulo, Itaquá é destaque no estudo ao lado de capitais que atingiram o mesmo resultado no fornecimento hídrico à população, como Curitiba-PR e Porto Alegre–RS, e de municípios com porte de metrópole, a exemplo de Osasco-SP, Diadema-SP e Guarulhos-SP.

R$ 1 bilhão em investimento

No ano passado, Boigues e a Sabesp anunciaram aporte de R$ 1 bilhão para obras de saneamento em Itaquá. Parte das intervenções já estão em andamento na cidade. Os investimentos, no entanto, têm previsão de aplicação até 2027.

A meta da parceria, além da ampliação do fornecimento de água tratada e encanada nas casas, é o incremento em 86% da cobertura de coleta de esgoto. No total, serão 370 quilômetros de redes coletoras instaladas na cidade.

Até 2029, a expectativa, de acordo com o prefeito liberal, é de água para 100% da cidade e de 96% no que tange esgotamento.

Os avanços na universalização de água potável em Itaquaquecetuba, apontado pelo ITB, segundo Boigues, refletem o compromisso de sua gestão em oferecer qualidade de vida à população:

“Água é essencial para o dia a dia e tem muito a ver com dignidade. Viabilizar este acesso é obrigação do poder público. Ter água na torneira o tempo todo e poder ter rede de esgoto em casa refletem em saúde e em qualidade de vida. Este levantamento, o do Trata Brasil, é um dos que mais me orgulha. Água, afinal, é necessidade primeira”, avalia Boigues, que está no segundo mandato consecutivo à frente do Poder Executivo de Itaquaquecetuba e foi o prefeito mais votado do Brasil, entre municípios de segundo turno, nas eleições de 2024.

Eficiência e atendimento

O levantamento do ITB de 2026 traz, ainda, análise de três dimensões do saneamento básico dos municípios: Nível de Atendimento, Melhoria do Atendimento, e Nível de Eficiência.

Itaquaquecetuba aparece na 54ª posição neste ranking – melhor desempenho do que na edição anterior, quando figurava no 58º lugar.

Segundo o 18º Ranking de Saneamento Básico de 2026, município governado pelo prefeito Delegado Eduardo Boigues (PL-SP) é destaque ao lado de capitais como Curitiba-PR e Porto Alegre–RS