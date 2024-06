Transformação de resíduos em recursos de sustentabilidade acontece no Cobal

Prefeitura e produtores de cogumelos se unem em prol da sustentabilidade

Com o Junho Ambiental, a Prefeitura de Mogi das Cruzes, em parceria com produtores de cogumelos, destaca uma prática de sustentabilidade realizada pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento no Mercado do Produtor Minor Harada (Cobal), na Vila Mogilar. O objetivo da união é transformar resíduos, antes destinados ao aterro, em valiosos insumos para o cultivo.

Ao coletar palhas provenientes de caminhões de melancia e abacaxi, que anteriormente eram descartadas, os produtores agora utilizam esse material para a produção de composto orgânico essencial ao crescimento dos cogumelos. Só neste ano, mais de 14,8 mil quilos de palhada foram reaproveitados, contribuindo significativamente para a redução de resíduos no município.

Para o secretário de Agricultura e Abastecimento, Felipe Almeida, “essa iniciativa reforça o compromisso de Mogi com o desenvolvimento sustentável, promove o aproveitamento consciente de recursos e impulsiona o desenvolvimento econômico local através de métodos agrícolas inovadores “.

A iniciativa teve início em 2022 e, desde então, foram reaproveitadas mais 36,8 mil quilos de palhada. Os produtores beneficiados foram selecionados a partir de um chamamento público.

Fungicultura

Na semana passada, o secretário Executivo de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Edson Fernandes, esteve em Mogi das Cruzes para assinar a resolução de Regulamentação da Fungicultura em São Paulo. O documento traz segurança jurídica e abre portas para o setor de fungicultura, além de estabelecer uma classificação específica para o cultivo de cogumelos, anteriormente enquadrado na categoria de olericultura, algo que abre caminho para ter reconhecimento junto ao CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) da Receita Federal.

