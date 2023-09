Trabalho de recuperação asfáltica na rua Ipiranga utiliza tecnologia inédita

A recuperação asfáltica na rua Ipiranga, área central de Mogi das Cruzes, segue nesta semana, por meio do Programa Nova Mogi, executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana. Mogi das Cruzes será o segundo município no estado (depois da capital) a utilizar uma nova tecnologia na camada asfáltica da via.

“Na rua Ipiranga era comum ocorrer a deformação do asfalto, principalmente perto dos pontos de ônibus – isso acontece porque ao frear, o ônibus exerce uma pressão muito grande na pista. Por isso, vamos utilizar, pela primeira vez em Mogi das Cruzes, a tecnologia alemã SMA, que suporta maiores cargas e prolonga a vida útil do pavimento”, explica o secretário de Infraestrutura Urbana, Alessandro Silveira.

O concreto asfáltico tipo SMA (Stone Mastic Asphalt) é uma mistura asfáltica elaborada na Alemanha e é composto de agregados, material de enchimento, fibras de celulose e ligante asfáltico modificado por polímero. Desta forma, a massa possui mais elasticidade para evitar trincas e fissuras – problemas que podem ocorrer com a expansão e retração do asfalto. A utilização de geogrelha na emenda da faixa de ônibus com a faixa de rolamento completa a técnica, garantindo a integridade da pista.

Sustentabilidade

Além do SMA, na rua Ipiranga também está sendo utilizada a tecnologia BSM, também chamada de RAP Espumado, que permite o aproveitamento da fresa retirada de outras vias recapeadas. Após o tratamento, este material origina o composto BSM (do inglês Bitumen Stabilized Material, que significa camada estabilizada com betume – asfalto). Esta estabilização é atingida por meio da usinagem da fresa com outros elementos, como o cal, pó de pedra e betume em forma de espuma de asfalto, produzindo uma mistura equilibrada com agregado frio e úmido.

A camada BSM é usada para tratar a base e sub-base da via. Assim, a camada asfáltica suporta cargas maiores com a mesma espessura, prolongando a vida útil do pavimento, em relação a outros tipos de camada de base.

“Com a combinação destes dois métodos, além da durabilidade superior do asfalto, temos as vantagens da sustentabilidade e economia, já que aproveitamos o resíduo de asfalto retirado das outras vias que estamos recapeando pelo Programa Nova Mogi para produzir a camada BSM ”, complementa Silveira.

Área Central

Os serviços na rua Ipiranga serão feitos por etapas; a cada trecho de dois quarteirões, serão executados durante o dia a escavação e manutenção de guias e sarjetas. Já durante o período noturno, será feita a raspagem do asfalto antigo – chamada de fresagem – e a aplicação da nova massa asfáltica.

No período diurno o trânsito segue liberado, apenas com restrição nas laterais das pistas. Mas entre 22h e 5h, haverá bloqueio do tráfego para que as obras sejam feitas com mais segurança. Toda a área estará sinalizada, mas é preciso atenção por parte dos motoristas.