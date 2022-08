TPA: tudo em foto e vídeo para seu evento

Com certeza você já deve ter percebido a mais nova sensação nas festas e eventos: as plataformas giratórias para vídeo. São equipamento totalmente automatizados, capazes de proporcionar imagens impressionantes capturadas em 360 graus, que depois são processadas e transformadas em um vídeo em câmera lenta totalmente personalizado.

E com os eventos a todo vapor, nada melhor do que criar aquela lembrança de momentos especiais compartilhados com familiares e amigos. Foi pensando em incrementar seu serviço que a TPA Foto e Filmagem passou a oferecer aos seus clientes o serviço da Plataforma 360º. Durante quatro horas, os convidados do evento podem usar o equipamento e garantir aquele vídeo exclusivo. “Os vídeos são renderizados com uma música à escolha da pessoa, que pode ter acesso imediato ao vídeo para poder compartilhar nas redes sociais”, explica o sócio-proprietário Júnior Toledo. A equipe da TPA também disponibiliza diversos adereços e acessórios para os vídeos ficarem ainda mais divertidos.

E para quem procura um serviço completo de fotografia e vídeo, a TPA trabalha com qualidade e profissionalismo, capturando desde os mínimos detalhes até os melhores momentos de qualquer evento. A empresa é conhecida ainda pela famosa cabine de fotos, com vários acessórios e também com a garantia de levar o retrato como lembrança.

A TPA trabalha com ensaios, aniversários, casamentos, eventos corporativos e todo tipo de festas.

TPA Foto e Filmagem

Rua Doutor Deodato Wertheimer, 2419,

Mogi Moderno

Telefone: (11) 9.9613-8912

@tpafotoefilmagem