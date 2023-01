Totens de segurança começam a funcionar até o fim do mês

A Prefeitura de Mogi está implantando totens de segurança em locais estratégicos nas diversas regiões do município. Os aparelhos têm estrutura para monitoramento e contato da população com a Guarda Municipal e devem estar em operação até o final de janeiro.

O totem possui uma câmera de monitoramento, com alcance de 360º, cinco câmeras unidirecionais e capacidade para identificar detalhes precisos das áreas próximas. As imagens serão interligadas com a Central de Monitoramento de Mobilidade e Segurança. O equipamento também possui um interfone conectado diretamente com a Ciemp, em que os moradores poderão fazer contato com a Guarda Municipal em caso de urgências e emergências. O investimento é de R$ 1,3 milhão até o final do ano.

Os totens estão sendo instalados em 10 pontos do município, definidos por meio de levantamentos e estatísticas desenvolvidas pela Secretaria de Segurança, em conjunto com a Polícia Militar e Polícia Civil.

Além da praça da Jaca, também estão recebendo os equipamentos o Parque Botyra Camorim Gatti, o largo do Rosário, as regiões das Estações Mogi e Jundiapeba da CPTM, a praça Norival Tavares, a rua Doutor Deodato Wertheimer em Brás Cubas, a praça da Liberdade, o largo Prefeito Francisco Ribeiro Nogueira e Sabaúna.

Além dos totens que já estão sendo instalados, a Prefeitura tem a previsão de implantação de outros 30 equipamentos semelhantes que ficarão em escolas municipais.