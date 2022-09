Torneios Corujinha e Corujão do CCMC iniciam com equilíbrio e premiações de equipes 

A primeira semana da 42ª edição do Corujão e 23ª do torneio Corujinha de futebol society do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) – edição especial “Copa do Mundo”, foi marcada pelo equilíbrio das equipes, com uma adesão de mais 90% dos atletas inscritos. As partidas estão em andamento na fase de grupos do Corujão; já o torneio início de apresentação do Corujinha premiou as jovens promessas do complexo esportivo e de lazer.

Na categoria Sub-10, a seleção de Portugal/Tintas Líder sagrou-se campeã. Na categoria Sub-13, Uruguai/Ninja Multimarcas foi a grande vencedora. Já na categoria Sub-16, a Argentina/Colégio Brasilis foi o grande destaque.

Os jogos do Corujinha são realizados todas as sextas-feiras, com os jogos da fase de grupos se estendendo até 4 de novembro. Até lá, serão definidas as seleções que deverão se enfrentar no mata-mata rumo à grande final, prevista para 11 de novembro.

As partidas do Corujão são realizadas de segunda a quinta-feira, em três categorias (Sport, Master e Sênior). Nesta edição especial de Copa do Mundo, cerca de 220 atletas participam do torneio adulto, o que é um recorde de inscritos, e 120 disputam o Corujinha.

O gramado “Maurício Machado de Mello” é palco, durante toda a semana, de partidas equilibradas já no início do campeonato, período em que as equipes do Corujão buscam entrosamento e bons resultados para se classificar com folga na tabela.

“Os times estão conhecendo seus elencos e medindo a força de cada adversário. Destaque para a disputa na categoria Sênior, com jogos muito disputados desde a primeira rodada”, afirmou o professor e treinador do Clube de Campo, Washington Cavera.

As finais das três categorias do Corujão estão previstas para ocorrer em 18 de novembro. As classificações e estatísticas atualizadas dos dois campeonatos do Clube de Campo podem ser conferidas através do aplicativo iFut, disponível para iOS e Android.