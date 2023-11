Torneio Rookies do Clube de Campo segue neste domingo com confrontos na fase de grupos 

A primeira fase da segunda edição do Torneio Rookies de basquete do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) seguirá a todo o vapor neste domingo (12/11), com partidas que definirão a ponta das tabelas rumo à classificação para a fase eliminatória.

Às 9h deste domingo, o Toronto Raptors/Pulsa enfrenta o Charlotte Hornets/Sardinha. Também na disputa pelo título do Sub-17, o Denver Nuggets/IMOT enfrenta o Los Angeles Lakers/Alx Esportes, às 10h30. Já no Sub-13, a equipe do Memphis Grizzlies/Alx Esportes enfrenta a garotada do Cleveland Cavaliers/Pulsa, às 12h. A partida que fecha a o dia será entre o Orlando Magic/IMOT e Phoenix Suns/Sardinha, às 13h30.

O Torneio Rookies de basquete teve início em 29 de outubro. A competição, voltada aos associados Sub-13 e Sub-17, agitará novamente as quadras do complexo esportivo e de lazer como um último torneio juvenil da modalidade em 2023.

As semifinais do torneio estão previstas para ocorrer no dia 2 de dezembro (domingo). Já as finais devem ocorrer na semana seguinte, no dia 9 de dezembro.

Ao todo, disputam o torneio quase 70 atletas, que se enfrentam na fase classificatória em busca do tão cobiçado troféu de campeão. O 2° Torneio Rookies de basquete do Clube de Campo de Mogi tem como patrocinadores: Pulsa Uniformes, Sardinha Comunicação Visual, Alx Esportes e IMOT – Ortopedia e Traumatologia. Mais informações podem ser obtidas no Departamento de Esportes do Clube de Campo ou pelo telefone (11) 4728-5600.