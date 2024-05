Festa do Divino Espírito Santo conta com várias atrações religiosas e folclóricas

Com 33 entidades na quermesse, programação religiosa, parque de diversões e shows, festividade promete agradar à população

A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes tem uma ampla programação entre os dias 9 e 19 de maio. Neste ano, a população pode contar com várias atrações religiosas e folclóricas.

Respaldados pela Associação Pró-Festa do Divino, que completa 30 anos de fundação, e pela Diocese de Mogi das Cruzes, os Festeiros, Eduardo Ferreira Rego e Milena da Costa Freire Rego, e os Capitães de Mastro, Wagner Baptista Santos e Ludmyla de Oliveira Baptista Santos, prepararam uma programação especial no ano em que se celebra, ainda, os 411 anos de fé e devoção da Festa do Divino em Mogi das Cruzes. O tema deste ano é “Divino Espírito Santo, derramai em nossos corações o dom da misericórdia”.

A quermesse, tão aguardada, funciona das 18h30 às 23 horas (dias de semana) e das 14 horas às 23h30 (aos fins de semana), no Centro Municipal Integrado (CMI) “Deputado Maurício Najar” (com acesso pela Avenida Cívica), no bairro Mogilar. A tradição da festividade se une à solidariedade, proporcionando momentos de partilha e amor ao próximo.

Dentre as novidades, estão a Paróquia São Charbel, a Paróquia Nossa Senhora do Rosário e o Instituto SOPA (Sociedade Organizada Pão que Alimenta) Dona Odette, além do retorno do Fundo Social de Solidariedade.

Localizada em Jundiapeba, desde dezembro de 2021, a Paróquia São Charbel, ligada à comunidade libanesa, comercializa comida árabe. A Paróquia Nossa Senhora do Rosário está situada na Vila Industrial e tem como pároco o padre João Paulo da Silva. Eles assumiram a barraca do temaki.

Também na Vila Industrial, está o Instituto SOPA. A entidade sem fins lucrativos presta auxílio a moradores em situação de rua e famílias carentes de Mogi das Cruzes há mais de 40 anos. A instituição conta com a ajuda de voluntários, doadores e colaboradores. Cerca de 3 mil pessoas recebem cesta básica, sopa e outras doações por mês.

O Fundo Social de Solidariedade retorna com duas barracas e novidades: a venda de paella caipira e a arrecadação de agasalhos e alimentos. Tudo o que for arrecadado será revertido para as campanhas do Fundo Social, que atendem diretamente famílias em situação de vulnerabilidade social, a partir das instituições sociais cadastradas.

Destaque para a prática do consumo solidário durante a festa, em que mais de 175 pratos e bebidas são oferecidos, incluindo o tradicional tortinho, churrasco Sete Dons, doces típicos e o afogado. Outras comidas que também podem ser encontradas na Festa do Divino são: frutos do amor, batata recheada, comida italiana, doces, salgados, espetinhos, yakissoba, fogazza, comida mexicana, sorvete, açaí e mais uma infinidade de itens culinários.

O repasse que a Associação Pró-Festa do Divino dá para as entidades é de 75% para cada do valor bruto arrecadado com as vendas na barraca. Os outros 25% são utilizados para pagar custos de infraestrutura da quermesse, como tendas, palco, iluminação, segurança, dentre outras despesas.

Além das barracas das instituições, a quermesse abriga o palco dos shows, camarim, um departamento administrativo, banheiro, posto médico, área de descanso, expediente, coordenação, base da Polícia Militar e um parque de diversão.

No palco, nomes renomados e da região farão a alegria dos fiéis e dos munícipes. Entre os artistas, o evento contará com Ivan Lins, Dunga, Adriana Arydes, Tony Angeli, entre outros.

A Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes, além de preservar suas tradições centenárias, continua a inovar e atrair devotos e visitantes de toda a região. Com uma programação rica em eventos religiosos e culturais, além de impactar positivamente a economia local, a festa mantém viva a chama da fé e da devoção na comunidade mogiana, em que se destacam a Alvorada, Entrada dos Palmitos, Procissão de Pentecostes, Afogadão do Povo, Tapetes Ornamentais, Passeata das Bandeiras, Império e Subimpérios abertos pela região.

A realização da festa conta com o apoio da Prefeitura, do Governo do Estado de São Paulo e das secretarias municipais e estaduais.



Confira a programação religiosa:

– A partir de 10 de maio, novena na Catedral de Sant’Ana, com missas presididas por autoridades religiosas locais.

– A partir das 5 hora , a Alvorada ocorre diariamente, simbolizando a renovação da fé e a invocação do Espírito Santo.



Programação de shows gratuitos:

9 de maio

19h30 – Grupo Folclórico: Congada São Benedito Coração de César

20h30 – Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes com 11 artistas mogianos convidados

10 de maio

19h – Grupo Folclórico: Congada Batalhão Nossa Senhora Aparecida

20h00 – Show do Grupo Demônios da Garoa

22h15 – Show do Grupo Modão Brasil

11 de maio

19h30 – Cantor Dunga (PHN) e banda

21h30 – Show da banda True Colors

12 de maio

15h – Grande show infantil – Tarde dos Folguedos Infantis “Benedito Dias” com a Trupe “Lelé e Lili” – Especial Dia das Mães

18h30 – Grupo folclórico: Congada São Benedito do Conjunto Santo Ângelo

19h – Show do João Vitor Mafra e da banda Nagarage (The Voice Kids)

20h30 – Show da banda Band It

13 de maio

19h – Grupo folclórico: Congada São Benedito Coração de César

19h – Show do Zé Reinaldo e Amigos (Shirley Luzia e Prata Fina, Rodrigo Bak e Rafael, Beijoca e amigos, Zé Rico Cover e Alexandre Trinado) em comemoração aos 20 anos do Zé Reinaldo na Festa do Divino

14 de maio

19h – Grupo folclórico: Congada Batalhão Nossa Senhora Aparecida

20h – Show do Tony Angeli e banda

21h45 – Show do Grupo Regional de Viola Caipira

15 de maio

19h – Grupo folclórico: Congada Santa Efigênia

20h15 – Show de Charles Maia (Tim Maia Cover)

22h – Show de Daniela Gomes e banda

16 de maio

18h30 – Grupo folclórico: Congada Divino Espírito Santo

20h – Show da banda Os Incríveis

22h – Show country de Waguinho e Nashville

17 de maio

19h – Show do Gustavo Spínola

20h30 – Show do cantor e compositor Ivan Lins

22h30 – Banda Combo

18 de maio

19h30 – Show de Adriana Arydes e banda (Canção Nova)

21h30 – Show da banda Latitude e convidados

19 de maio

17h – Show de Júlia Reis e banda

19h – Show de João Pedro e banda

20h30 – Show de Kelly e banda – local

22h30 – Encerramento da quermesse da Festa do Divino 2024

