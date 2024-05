Rede Shibata faz campanha para vítimas do Rio Grande do Sul

A Rede Shibata está mobilizada em arrecadar donativos que devem ser enviados para as vítimas da tragédia que assola o Rio Grande do Sul. A campanha teve início na última terça-feira (07/05).

Ao todo, são 30 pontos de coleta distribuídos nas lojas de Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, Biritiba Mirim, Poá, Suzano, Itaquaquecetuba, São Paulo, São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté, Aparecida, Pindamonhangaba, Caraguatatuba, São Sebastião e Ubatuba.

Todas as doações serão destinadas para o Centro de Distribuição de Mogi, em que passarão por uma triagem. Após, a AGCO/Valtra, parceira da Rede Shibata nesta campanha, levará os itens para a região Sul do país, de forma imediata.

Até o momento, os locais que receberão as doações são: FENAC (Novo Hamburgo), Instituto Capoeira Social (Sapucaia do Sul), Espaço Saber (Esteio), Legião da Boa Vontade (Porta Alegre, Glorinha e Pelotas), Ubra (Canoas) e Centro Logístico da Defesa Civil Estadual (Porto Alegre).

A campanha está angariando água potável, produtos de higiene pessoal, alimentos não perecíveis, ração para animais, roupas de cama e banho, e vestuários.

As doações podem ser entregues em qualquer loja da rede