Toca do Coelho é atração de Páscoa do Mogi Shopping

O Mogi Shopping traz uma atração especial para tornar a Páscoa muito mais divertida nesta que é a época mais doce do ano, com a Toca do Coelho, um espaço temático e lúdico que irá encantar as crianças e suas famílias. Personagem mais aguardado pelos pequenos, o Coelhinho da Páscoa também estará no shopping para interagir com o público.

A atração, inédita, começa nesta sexta, dia 15, e vai até dia 31 deste mês. Todos os dias, das 12h às 20h, crianças de até 12 anos poderão brincar no circuito temático instalado no espaço ao lado do restaurante Camarada Camarão.

No local haverá atividades lúdicas como golfe, boliche e “acerte o Coelho”, e ainda uma oficina onde os pequenos serão incentivados a usar a criatividade na pintura de ovinhos de Páscoa. Ao final do circuito, as crianças ganham chocolate.

Aos sábados, dias 16, 23 e 30, o Coelhinho da Páscoa marcará presença na toca, das 15h às 18h, em divertida interação com a garotada.

Para brincar na Toca do Coelho é preciso fazer inscrição da criança no aplicativo do Mogi Shopping, com a seleção da sessão na qual ela irá participar (dia e horário), e, no dia, fazer a doação de um quilo de alimento não perecível, como entrada social. Também haverá sessões exclusivas para PCDs.