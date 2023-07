Tjama começa o mês de Julho com Super Sale com descontos de até 50%

Descolada e moderna, a Tjama lança mais uma promoção bastante desejada aos adeptos da marca. Durante todo o mês de Julho, o site está com desconto de até 50%.

Vale lembrar que as peças possuem modelagens que combinam perfeitamente com cada detalhe, descontraída, além de contar com coleções numeradas, tipo peça de colecionador.

As estampas da TJama são criadas com exclusividade por designers próprios, buscando nas passarelas as tendências mundiais de moda que mais tem fit com os seus pilares: conforto, estilo, liberdade, personalidade e cor!

“A ideia é fazer uma promoção para que todas as pessoas possam ter seu tjama preferido e aproveitar o momento para presentear uma pessoa querida.”, explica Ligia Abravanel, Sócia da Tjama.

SOBRE A TJAMA

Criada em 2018, a empresa de Tiago Abravanel e suas irmãs, Ligia e Vivian, teve com inspiração o lifestyle contemporâneo e um importante questionamento: por que não podemos sair na rua com looks confortáveis assim como os pijamas que usamos em casa?

As estampas são exclusivas, cheias de cor e personalidade. Além de vestir a família toda, da criança ao adulto, com camisetas, bermudas, moletons e diversas outras peças nos tamanhos infantil (2 ao 12) e adultos (PP ao 5G), inclusive com opções de looks para a família toda em diferentes estações do ano.