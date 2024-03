Tia Má celebra a mulher preta e pede maior valorização feminina

A atriz, jornalista e influenciadora digital Maíra Azevedo, popularmente conhecida como Tia Má, ressalta a importância de valorizar e reconhecer a presença da mulher preta em todas as esferas da vida. “A mulher preta não precisa de um dia específico para ser celebrada, pois sua contribuição é essencial todos os dias”, enfatiza.

No Dia Internacional da Mulher, é fundamental direcionar o foco para a presença e a contribuição significativa da mulher preta em nossa sociedade. A figura dela, muitas vezes, invisibilizada e negligenciada, desempenha um papel crucial em diversos âmbitos, desde a família até o cenário profissional e político.

Ela reforça que é crucial refletir sobre as lutas e conquistas das mulheres pretas, que enfrentam desafios únicos devido ao racismo estrutural e à discriminação de gênero. É essencial reconhecer e valorizar suas vozes, experiências e conquistas, promovendo a igualdade e a justiça para todas as mulheres, independentemente de sua cor ou origem.

Tia Má destaca que a celebração do Dia Internacional da Mulher deve ser uma oportunidade não apenas de reconhecer as conquistas das mulheres, mas também de amplificar as vozes daquelas que muitas vezes são silenciadas. “Valorizar a mulher preta é um ato de justiça e reconhecimento de sua resiliência e força”, afirma.

Neste contexto, Tia Má destaca a importância de promover a inclusão e a representatividade da mulher preta em todas as esferas da sociedade, garantindo que suas vozes sejam ouvidas e suas contribuições sejam valorizadas. Afinal, a luta pela igualdade de gênero só será verdadeiramente eficaz quando todas as mulheres forem incluídas e representadas.

Sobre Tia Má

Aos 43 anos, a artista, jornalista e escritora Maíra Cristina Dias Azevedo desponta em uma carreira promissora na TV e no streaming. Conhecida como Tia Má, a baiana tem seu nome em produções renomadas e soma mais de um milhão de seguidores em suas redes sociais.

Maíra estreou na TV aberta em 2016, no “Encontro com Fátima Bernardes”, no quadro “Você Viu?”, onde ganhou espaço por amplificar vozes e promover representatividade na mídia brasileira. A partir do programa da Globo, Tia Má passou a atrair ainda mais a atenção da massa para suas redes sociais e recebeu convite para diversos produtos de entretenimento.

Em 2023, a artista participou de sete produções audiovisuais. Além de compor o elenco de “Humor Negro” e uma participação especial em “Dra Darci”, ambos humorísticos do Multishow, ela fez a Carol em “Rensga Hits!” da Globoplay, na segunda e terceira temporada; interpretou Trombeta, mãe de Mia, a protagonista de “O Dia em que a Minha Vida Mudou”, do Gloob; deu voz a Dora, no desenho animado “As Aventuras de Amí”, do canal Futura; e “Toda Família Tem”, da Prime Video, como Deise.

Maíra também ganhou destaque no cinema, com filmes de projeção internacional, como o premiadíssimo “Medida Provisória” (2022), de Lázaro Ramos e Lusa Silvestre; e “Vale Night” (2022), dirigido por Luís Pinheiro e escrito por Ian Deitchman, Caco Galhardo, Renata Martins e Carla Meirelles, a partir de uma ideia original de Kristin Rusk Robinson.

Nas redes sociais, a comunicadora enaltece suas origens e sua religiosidade, repercute temas relevantes do cotidiano com outros famosos, propondo debates profundos e reflexões necessárias para a sociedade. O próximo passo é entrar na teledramaturgia.