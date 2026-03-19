Evento assinado pela AR Produções estreia em Mogi com proposta de experiência musical ao pôr do sol

Um novo projeto musical para quem gosta de pagode chega a Mogi das Cruzes neste domingo, 22 de março. A partir das 14h, acontece a primeira edição do Pagodeira Mogi Sunset, evento que propõe unir música, pôr do sol e uma grande estrutura, posicionando a cidade no circuito dos grandes shows do Estado.

O evento será realizado em um novo espaço, a Arena Mogi, localizada na Avenida das Orquídeas, em Brás Cubas. O local foi preparado para receber grande público, com fácil acesso tanto para moradores de Mogi quanto para visitantes de cidades como Suzano, Alto Tietê, Grande São Paulo e litoral.

Pensado como uma experiência completa, o Pagodeira Mogi Sunset vai além de um show tradicional. A programação acompanha o pôr do sol até a noite, com apresentações em sequência e um clima contínuo de celebração ao pagode, reunindo diferentes gerações.

Entre as atrações confirmadas estão grandes nomes do cenário nacional: Thiaguinho, Dilsinho e Bruno Diegues (ex-Jeito Moleque), além do grupo Pagode do Canta e dos DJs da We Love Sunset, que abrem o evento desde o início da tarde.

Horários das atrações (sujeitos a alterações):

14h – DJs da We Love Sunset

15h30 – Pagode do Canta

17h – Bruno Diegues

18h00 – Dilsinho

20h30 – Thiaguinho

Thiaguinho encerra a programação com a turnê “Sorte”

Um dos momentos mais aguardados será o show de Thiaguinho, que sobe ao palco com a turnê “Sorte”, sucesso em todo o país. O repertório reúne novos trabalhos e hits consagrados como “Caraca, Muleke!”, “Sou o Cara Pra Você”, “Deixa Tudo Como Tá” e “Energia Surreal”.

Megaestrutura e conforto para o público

A arena contará com palco, painéis de LED, pista, área VIP, camarotes, lounge, área PCD, bares, banheiros convencionais e VIP, além de dois estacionamentos, sendo um com serviço de manobrista.

O evento leva a assinatura da A.R. Produções, empresa com mais de 25 anos de experiência na realização de eventos de grande porte.

Ingressos e informações

Os ingressos estão disponíveis nos sites www.queroingresso.com e www.guicheweb.com.br

Mais informações: www.pagodeiramogisunset.com.br

SERVIÇO — PAGODEIRA MOGI SUNSET

Data: Domingo, 22 de março

Abertura dos portões: 14h Local: Arena Mogi – Avenida das Orquídeas, Brás Cubas, Mogi das Cruzes (SP)