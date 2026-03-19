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Thiaguinho, Dilsinho e Bruno Diegues se apresentam neste domingo no Pagodeira Mogi Sunset

Evento assinado pela AR Produções estreia em Mogi com proposta de experiência musical ao pôr do sol

Um novo projeto musical para quem gosta de pagode chega a Mogi das Cruzes neste domingo, 22 de março. A partir das 14h, acontece a primeira edição do Pagodeira Mogi Sunset, evento que propõe unir música, pôr do sol e uma grande estrutura, posicionando a cidade no circuito dos grandes shows do Estado.

O evento será realizado em um novo espaço, a Arena Mogi, localizada na Avenida das Orquídeas, em Brás Cubas. O local foi preparado para receber grande público, com fácil acesso tanto para moradores de Mogi quanto para visitantes de cidades como Suzano, Alto Tietê, Grande São Paulo e litoral.

Pensado como uma experiência completa, o Pagodeira Mogi Sunset vai além de um show tradicional. A programação acompanha o pôr do sol até a noite, com apresentações em sequência e um clima contínuo de celebração ao pagode, reunindo diferentes gerações.

Entre as atrações confirmadas estão grandes nomes do cenário nacional: Thiaguinho, Dilsinho e Bruno Diegues (ex-Jeito Moleque), além do grupo Pagode do Canta e dos DJs da We Love Sunset, que abrem o evento desde o início da tarde.

Horários das atrações (sujeitos a alterações):
14h – DJs da We Love Sunset
15h30 – Pagode do Canta
17h – Bruno Diegues
18h00 – Dilsinho
20h30 – Thiaguinho

Thiaguinho encerra a programação com a turnê “Sorte”

Um dos momentos mais aguardados será o show de Thiaguinho, que sobe ao palco com a turnê “Sorte”, sucesso em todo o país. O repertório reúne novos trabalhos e hits consagrados como “Caraca, Muleke!”, “Sou o Cara Pra Você”, “Deixa Tudo Como Tá” e “Energia Surreal”.

Megaestrutura e conforto para o público
A arena contará com palco, painéis de LED, pista, área VIP, camarotes, lounge, área PCD, bares, banheiros convencionais e VIP, além de dois estacionamentos, sendo um com serviço de manobrista.

O evento leva a assinatura da A.R. Produções, empresa com mais de 25 anos de experiência na realização de eventos de grande porte.

Ingressos e informações
Os ingressos estão disponíveis nos sites www.queroingresso.com e www.guicheweb.com.br
Mais informações: www.pagodeiramogisunset.com.br

SERVIÇO — PAGODEIRA MOGI SUNSET
Data: Domingo, 22 de março
Abertura dos portões: 14h Local: Arena Mogi – Avenida das Orquídeas, Brás Cubas, Mogi das Cruzes (SP)

Redação

Fundado em de maio de 1998, o jornal A Semana pauta seu trabalho jornalístico nos princípios da ética e profissionalismo, oferecendo informação, cultura e entretenimento a milhares de leitores.

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