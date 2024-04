Theatro Vasques recebe peça “Foxfinder – A Caça” nesta 5ª, com entrada gratuita

“Foxfinder – A Caça”, da autora inglesa Dawn King, estreou no Brasil em 2022, na capital paulista, e desde então tem conquistado sucesso de público e crítica em diversas apresentações. Agora, a peça inicia sua circulação pelo Estado de São Paulo, levando sua mensagem para diferentes regiões.

E, agora é a vez de Mogi das Cruzes receber a peça. A apresentação acontecerá no dia 18 de abril, às 19h, no Theatro Vasques, com entrada gratuita. Os interessados podem retirar os ingressos na bilheteria do teatro.

Com direção de Wallyson Mota e tradução de Carolina Fabri, o espetáculo conta com um elenco de destaque, incluindo Carol Vidotti, Eduardo Mossri e Ernani Sanchez, além de colaborações importantes como videografismo e cenografia do coletivo BijaRi, figurinos de Marichilene Artisevskis, iluminação de Matheus Brant e sonorização de Pedro Semeghini.

“Foxfinder” é uma parábola distópica que aborda o medo e a ascensão do fascismo em uma sociedade em crise. A trama se desenrola em uma fazenda inglesa, onde a chegada do inspetor William Bloor desencadeia uma atmosfera de paranoia e traição entre os habitantes, todos sob a pressão de encontrar uma suposta raposa responsável por todos os males.

O espetáculo lança luz sobre questões urgentes, ecoando os temores e dilemas enfrentados pelo Brasil nos últimos anos. Por meio da história da fazenda, a peça critica os discursos fundamentalistas e a busca por bodes expiatórios, destacando a importância da tolerância e do respeito às diferenças.