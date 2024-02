The Black Stones – Parte II

Com a participação de novos integrantes, o “The Black Stones” chegou à formação que se manteve até a dissolução do grupo, com exceção do baterista Maurício (saiu antes, para casar-se), no final de 1967.

Renato Piacentini (guitarra solo); Luiz Augusto(guitarra base e contra solo); Oduvaldo Higa (guitarra base); Édson Rogério Baños (contrabaixo); Maurício (bateria); Ivan Ribeiro (tecladista) e JB De Carlo (vocalista). Com a saída do baterista Maurício, veio Paulinho Martins. Marcio de Sousa, irmão do desenhista Mauricio de Sousa, também foi convidado para tocar bateria, mas o Maurício não permitiu. Tinha outros planos para o Marcio.

Com essa formação, o “The Black Stones” passou a realizar bailes em cidades vizinhas, no interior e no litoral de São Paulo; além de apresentações nas rádios, canais de tevê, clubes e cinemas. Animou as hoje famosas domingueiras no Clube de Campo de Mogi das Cruzes.

Participou até, no Cine Urupema de Mogi das Cruzes, de um show que deveria contar com a participação do rei Roberto Carlos, mas que acabou provocando um enorme constrangimento entre os produtores e músicos. O rei não veio, o que dizer para os inúmeros fãs que lotavam o cinema? Qual seria a reação? Felizmente, não houve a agressividade esperada. Entre mortos e feridos, salvaram-se todos! Um verdadeiro show que foi, sem nunca ter sido…

O “The Black Stones” teve uma carreira curta, mas de muito sucesso. Sempre atuou com agenda cheia, não raramente em vários eventos na mesma data. No final de 1967, após alguns anos de atividades; por cansaço e por outros interesses de seus integrantes, aconteceu a sua dissolução.

Maurício (baterista); Paulinho Martins (também baterista); e Édson Baños (baixista) faleceram muito jovens. Renato Piacentini (solista) saiu do Brasil para viver com a família em Valmontone, nos arredores de Roma, Itália, e não manteve mais contato. Há informações, não confirmadas, sobre seu falecimento. Márcio de Sousa, quase baterista do grupo, tornou-se executivo do grupo Mauricio de Sousa; faleceu há alguns anos.

JB De Carlo (vocalista); Oduvaldo Higa (guitarrista base); Ivan Ribeiro (tecladista) e Luiz Augusto (guitarra base e contra solo) seguiram carreiras profissionais diferentes. Ivan é o único que ainda atua como músico, na vida noturna de Mogi das Cruzes…

E a vida seguiu, sempre com a música animando o coração e as lembranças de cada um….

Fonte

– Depoimento do músico participante da banda Black Stones, Luiz Augusto Vianna do Rio