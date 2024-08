Thales Talarico já prepara a terceira edição do Red Carpet

A festa ocorrerá no Clube de Campo de Mogi das Cruzes, em outubro

A terceira edição da festa Red Carpet, do colunista e estilista Thales Talarico, já está em preparação para a comemoração dos 16 anos da sua coluna Press Chic.

A festa, que começará às 21 horas do dia 25 de outubro, contará com homenagens para pessoas importantes e especiais nas áreas da indústria, comércio e serviços e poderes Executivo, Legistalivo e Judiciário. “Serão 26 homenageados nessa noite de comemorações”, revela Thales.

Com convites à venda, o Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) receberá cerca de 400 pessoas para prestigiarem com muita alegria o aniversário da página assinada pelo estilista. O estilo da festa será black tie e todo o serviço seguirá a moda francesa. “Teremos brandade de bacalhau e o delicioso mix de cogumelos no molho de gorgonzola”, revela o estilita. Além disso, serão servidos minichurros, mini-hamburgueres e batata como o after da celebração, e espumante e whisky 12 anos. O bolo prepara a surpresa com chocolate branco e morangos e uma salada de frutas ao molho de gengibre e mel acompanhará a sobremesa.

Como parceiros do evento, a edição conta com Clínica Bela Plástica, Inka Beauty, Giulianna Whurtmann, Odontocompany, Markka Recursos Humanos, Colégio Saint Tomas’ e o buffet Expresso Gourmet.

Aos interessados em comprar o convite, podem entrar em contato pelo WhatsApp: (11) 99864-9711.

O colunista, sua esposa Rosângela e a filha Maya Talarico aguardam a grande festa