Terminal de Palmeiras vai atender 11 mil passageiros por dia

O prefeito Rodrigo Ashiuchi assinou a autorização para o início das obras do Terminal de Ônibus de Palmeiras Jorge Ueno. A solenidade, que também foi acompanhada por secretários municipais, vereadores, pelo presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), o deputado André do Prado, e pela viúva, filhos, netos e demais parentes do homenageado, ocorreu no terreno da futura estrutura, na estrada do Koyama, 365. As intervenções já começaram nesta segunda-feira (17/04).

O local será operado pela concessionária Radial Transporte e terá, de início, oito linhas para atender cerca de 11 mil passageiros por dia, proporcionando uma conexão mais completa com os demais trajetos municipais e facilitando o acesso à Estação Suzano da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

A obra será dividida em três etapas, sendo que o investimento para a primeira é de R$ 6.377.089,38, com previsão de término em 24 meses. No entanto, o prefeito destacou esperar que a fase inicial esteja pronta no primeiro semestre do ano que vem. “É uma obra esperada há décadas não só pelos moradores de Palmeiras, mas de toda a cidade. Ela será entregue por etapas, mas meu desejo é que a primeira fase esteja pronta ainda em 2024, em meados de junho, para que a gente possa beneficiar toda a população”.

Entregas

Para as outras etapas, Ashiuchi destacou que mais equipamentos serão instalados no terminal. “Além da função inerente a um local como este, nós ainda teremos um Centrus (Centro Unificado de Serviços) da prefeitura, quadra para esportes e outros espaços para lazer e eventos. Queremos transformar o espaço em um grande complexo que fará a diferença na valorização dos imóveis e dos bairros próximos, além de aprimorar o serviço dos Correios, a vinda de agências bancárias e a chegada de empresas aqui para a região”, ressaltou o prefeito.

Por sua vez, o deputado estadual André do Prado destacou a parceria e o trabalho que tem sido feito em Suzano. “O prefeito deu meta que essa primeira fase termine em junho do ano que vem, o que é justo, porque isso é uma batalha dele, assim como foi a entrega da UPA do Jardim Revista, e outras obras sonhadas pela população. Os moradores de Palmeiras terão transporte de qualidade, com conforto e demais serviços”, destacou o presidente da Alesp.