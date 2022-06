Terminais e Mercadão terão campanha de vacinação

A Secretaria de Saúde já está fazendo o agendamento online para aplicação da 3ª dose para adolescentes de 12 a 17 anos. É necessário ter no mínimo quatro meses após a 2ª dose e o agendamento deve ser feito pelo www.cliquevacina.com.br. A vacinação em demanda livre continua sendo específica para atendimento dos demais públicos na atualização de doses em atraso.

Na quarta (1), a Secretaria de Saúde iniciou outras ações para facilitar o acesso dos munícipes à vacinação contra Gripe e Covid-19. Nesta sexta, 3, as equipes de imunização estarão no Terminal Central; nos dias 6 e 7 de junho no Terminal Estudantes; e nos dias 8, 9 e 10 de junho no Mercado Municipal.

Nestes locais, o atendimento será exclusivo para adultos e adolescentes com 12 anos ou mais (exceto terceira dose, que precisa ser agendada no sistema online). As crianças menores de 12 anos continuam sendo imunizadas apenas nos Postos de Saúde e unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF).

Serão aplicadas as doses necessárias da vacina contra a Covid-19 conforme recomendação para a idade e o esquema vacinal anterior. É obrigatório apresentar documento pessoal com CPF e comprovante de vacinação.



Gripe

Já a vacina contra a Gripe continua disponível para os grupos contemplados: Gestantes e Puérperas; Idosos; Pessoas com deficiências e comorbidades; Trabalhadores da saúde; Profissionais de escolas do ensino Regular; Trabalhadores do transporte coletivo rodoviário; Caminhoneiros e Portuários; Integrantes das forças de segurança; Indígenas e Quilombolas.

As doses contra Gripe e Sarampo continuam disponíveis durante a semana, de segunda a sexta-feira, em todos os Postos de Saúde e unidades da Estratégia Saúde da Família (ESF), das 9 às 16 horas.

Nos próximos dois sábados, dias 4 e 11 de junho, também estão programadas ações especiais de vacinação em alguns Postos de Saúde e escolas estratégicas, além dos drives do Pró-Hiper.