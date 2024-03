Terceira Mostra do Corpo Contemporâneo está com inscrições abertas

No próximo dia 7 de março, às 19h30, acontece o lançamento da Mostra do Corpo Contemporâneo no Centro Cultural de Mogi das Cruzes. O objetivo do evento é estabelecer uma ponte entre renomados artistas da capital e toda região do Alto Tietê, conectar profissionais experientes com estudantes das artes do corpo, além de provocar o público e modernizar a cidade. Para participar é só chegar. O lançamento é aberto ao público e gratuito.

Neste dia haverá uma roda de conversa sobre “A Arte da Performance” com a equipe de curadores, artistas locais e pessoas interessadas em iniciar seus estudos em performance e participar da Mostra. É para profissionais, amadores e curiosos”, explica a mediadora e produtora artística Fernanda Moretti.



De acordo com ela, no lançamento será divulgado o site onde os artistas interessados em participarem da mostra poderão se inscrever. “Doze performances serão selecionadas para se apresentar na mostra em abril. Estes artistas receberão remuneração entre R$800 e R$1.800”, detalha Fernanda.

Juntamente com as atividades da mostra haverá também workshops e uma aula inaugural, ministrada pelo arquiteto e urbanista Paulo Pinhal em abril.

Nas duas versões anteriores, todas financiadas pelo Programa de Fomento à Arte e a Cultura (PROFAC), teve a dança contemporânea em solos, duos e trios (2018) e a videodança (2020) como tema central. Em 2024 será a vez da arte da performance, novamente com financiamento do PROFAC, edital de Mostras e Festivais.

✓TODOS OS EVENTOS TÊM ENTRADA GRATUITA.

✓PARA OS WORKSHOPS É NECESSÁRIO SE INSCREVER ANTES ATRAVÉS DO SITE DA MOSTRA, a ser lançado no dia 07.03.

PROGRAMAÇÃO

✓07.03.2024 às 19h30

Lançamento Oficial da Mostra

Centro Cultural de Mogi das Cruzes

Rua Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360

Centro

Neste dia ocorre a abertura das inscrições e roda de conversa sobre “A Arte da Performance” com a equipe de curadores, artistas locais e pessoas interessadas em iniciar seus estudos em performance e participar da Mostra. Para profissionais, amadores e curiosos.

Mediação: Fernanda Moretti

✓18.04.2024 às 20h

Aula inaugural com Paulo Pinhal

Centro Cultural de Mogi das Cruzes

Rua Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360

Centro

Aula-palestra com o professor universitário e um dos artistas mais experientes da cidade dentre as artes visuais e a produção artística desta linguagem desde os anos 70.

“Vamos ouvir O Que É Performance?”

✓Workshop de Criação 1

19.04.2024 das 19h às 21h

Centro Cultural de Mogi das Cruzes

Rua Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360

Centro

Workshop de trabalho corporal com Fernanda Moretti para a criação em diversas linguagens como teatro, circo, dança, performance. Necessária inscrição prévia pelo site.

✓Workshop de Criação 2

20.04.2024 das 9h às 11h

Centro Cultural de Mogi das Cruzes

Rua Monsenhor Roque Pinto de Barros, 360

Centro

Workshop de preparação corporal cênica com profissional a ser confirmado.

✓Mostra dos Trabalhos Selecionados

19 a 21.04.2024

Horários e locais a serem divulgados no dia 14.04

As performances serão realizadas por toda cidade, conforme escolha dos participantes.