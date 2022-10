Tenista do Clube de Campo vence torneio no Corinthians e mantém liderança no ranking da FPT ￼

A tradição no tênis do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) é renovada a cada mês, com a atuação dos atletas associados dentro e fora da cidade. No último fim de semana, o tenista Lorenzo Urbano venceu mais um torneio G1, disputado no Sport Club Corinthians, em São Paulo, mantendo a 1ª colocação no ranking da Federação Paulista de Tênis (FPT).

O associado do CCMC venceu Cayke Oliveira por dois sets a zero (parciais de 6×1 e 6×3), na final do torneio infanto juvenil, supervisionado pela FPT.

“O Lorenzo é um garoto que, há tempos, vem mostrando seu potencial e conquistando resultados. Já detém o primeiro lugar no ranking da federação paulista e vem vencendo desafios maiores a cada torneio. É um exemplo para os jovens e um orgulho para o Clube de Campo”, afirmou o professor e técnico Fabrizio Tambelli.

Lorenzo integra a equipe competitiva de tênis do CCMC, que tem o apoio da IMOT – Ortopedia e Traumatologia, Plus Contábil, Mogiana Veículos, Club A – Imóveis Especiais e do Grupo O Boticário.

“Finals”

Nos dias 19 e 20 de novembro, o complexo esportivo e de lazer sediará o evento “Finals”, que marca o encerramento das partidas do ranking de tênis que ocorreram ao longo do ano. Inspirado nas finais do ATP de Tênis, o Clube de Campo reunirá os oito tenistas melhores classificados no ranking para um último enfrentamento.