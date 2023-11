Tenista do Clube de Campo vence torneio em Itajaí e sobe posições em ranking mundial

O ano de 2023 vai ficar marcado na história do mogiano Carlos Victor Ferreira Gonzáles. Depois do vice-campeonato em São Paulo, no fim de agosto, o associado do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) conquistou, no último dia 11 de novembro, o título inédito da chave masculina da 14ª edição da Copa Santa Catarina de Tênis, evento ITF J60, disputado na cidade de Itajaí.

Na final da competição, ele superou o paraguaio Alex Santino Nunez Vera, favorito ao título por 6/2 e 6/1 e trouxe para o Brasil – e para Mogi das Cruzes – o troféu da competição. Na semifinal, o tenista mogiano já havia superado o segundo favorito, o gaúcho Thiago Guglieri por 6/4 6/1. Com a vitória, o mogiano passou da 1.258ª posição para a 746ª do ranking mundial juvenil.

Para Carlos, o título é uma consequência do trabalho árduo desenvolvido nos últimos meses: “Foi um torneio bem duro desde a primeira rodada, mas consegui me estabilizar mentalmente e fazer acontecer. Também consegui estar ganhando do cabeça 1 e 2 nesse torneio e me superar a cada jogo”, disse o associado do CCMC.

A competição teve atletas de seis países (Brasil, Paraguai, Colômbia, Peru, Bolívia e França) e é uma das principais da categoria, além de ser conhecida por revelar nomes de talento do tênis nacional, como Beatriz Haddad Maia, Thiago Monteiro, e Rafael Matos.

Para o professor e técnico Fabrizio Tambelli, que integra a equipe multidisciplinar que treina os jovens tenistas do CCMC, os resultados obtidos por Carlos no ITF J60 são prova de um trabalho multidisciplinar desenvolvido a várias mãos. “São muitos treinos diários, alimentação regrada, um trabalho físico e mental. Foram cerca de 84 jogos desde janeiro, com aproveitamento de 75% de vitórias. E a recompensa veio com esse título, graças ao esforço dele, da equipe de profissionais e de todos os parceiros de time, que, de alguma forma, contribuíram para ele chegar até aqui”, disse o professor.

Carlos Gonzáles deverá retomar os treinos no CCMC a partir de 2 de dezembro e, em janeiro do próximo ano, definir os próximos desafios na categoria.

A equipe competitiva de tênis do Clube de Campo tem como patrocinadores: O Boticário, CEOOT – Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia; Mogiana Veículos e Club A – Imóveis Especiais.