Tenista do Clube de Campo é campeão brasileiro no Circuito Paulista  

As expectativas para o ano de 2023 aumentam a cada semana no Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC). O tenista Enzo Moretti conquistou o troféu de campeão do 19° Circuito Paulista de Tênis, na segunda etapa realizada em São Bernardo do Campo, no último fim de semana. O associado do complexo esportivo e de lazer pontuou novamente pelo Campeonato Brasileiro na categoria 16M, vencendo Tomás Brandão.

O tenista mogiano vem de uma boa sequência de participações em torneios de repercussão nacional. No final de 2022, também conquistou a categoria 16M no Sport Clube Corinthians Paulista. Além de Enzo Moretti, o tenista Carlos Gonzáles também marcou presença no Circuito Paulista de São Bernardo, onde sagrou-se vice-campeão na categoria 18M.

“O Circuito Paulista foi extremamente disputado e teve seu nível elevado ao longo do torneio. Nosso tenista Enzo Moretti não perdeu sequer um set na final e foi merecedor do resultado. Já o atleta Carlos Gonzáles também se superou, mas as adversidades de chaveamento, além da quantidade de jogos, prejudicaram seu desempenho físico. Ele lutou muito na final, mas infelizmente perdeu no terceiro set. Independentemente do resultado final, ele se superou. Agora, nossa expectativa é trabalhar semana a semana, pois o nível das competições deste ano está bem acima do esperado. No mais, estamos muito contentes com a atuação de toda a equipe, que nos tem trazido grandes resultados”, comemorou o professor e técnico Fabrizio Tambelli, que integra a equipe multidisciplinar que treina os jovens tenistas do CCMC.