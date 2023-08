Tenista do Clube de Campo de Mogi conquista vice-campeonato na Copa Play Tennis em SP 

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) comemorou mais conquistas de seus jovens atletas esportivos. Os tenistas Pedro Marins, da categoria 14M, e Giovani Gonzales, da categoria 16M, foram até a capital paulista em busca de resultados na Copa Play Tennis Infanto Juvenil e tiveram ótimo desempenho.

Os associados da equipe competitiva entraram em quadra em busca do pódio. Ao final do torneio, Giovani Gonzales concluiu sua participação na segunda rodada, e, na grande final de sua categoria, Pedro Marins deixou escapar no tiebreak o troféu de campeão, mas trouxe para casa o vice-campeonato de uma partida de perder o fôlego. A Copa Play Tennis aconteceu no último fim de semana em SP.

Ainda nesta semana, outro atleta da equipe competitiva do Clube de Campo está em busca de mais conquistas para seu invejável currículo. Patrick Pizzolato está em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, disputando o Circuito Paulista da Federação Paulista de Tênis (FPT), na categoria 18M.

Na primeira etapa, Pizzolato garantiu o vice-campeonato e, na segunda, conquistou o cobiçado troféu de campeão. A partir desta sexta-feira (28/7), a joia do CCMC inicia as partidas da terceira etapa do torneio em busca de mais um pódio.

A equipe competitiva de tênis do CCMC tem como patrocinadores: CEOOT – Ortopedia, Traumatologia e Oftalmologia; Club A – Imóveis Especiais; Mogiana Veículos e O Boticário.