Técnico Gerson Amorim é efetivado no Suzano Vôlei

O Suzano Vôlei comunica nesta quarta-feira (10/01) a efetivação do técnico Gerson Amorim, o Gersinho, no comando técnico da equipe profissional.

A decisão é fruto de um extenso processo de análise por parte da diretoria do Clube ao longo das últimas semanas, definindo o profissional como nome ideal para a sequência da temporada 2023/24.

De forma complementar, o técnico da equipe Sub-21, Marcus Vinícius, o Didi, passa a integrar a comissão da equipe principal de forma fixa enquanto auxiliar técnico.

Com experiências profissionais dentro e fora do Brasil, incluindo três anos na direção técnica do voleibol masculino do Sporting Clube de Portugal, Gersinho integra o plantel do Suzano Vôlei desde o mês de junho, tendo estado à frente da equipe de forma interina ao longo do último mês de dezembro.