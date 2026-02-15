Técnica de enfermagem de Mogi busca vaga em mundial de strongwoman

Durante o plantão no Pronto-Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes, Andreia Novais atua como técnica de enfermagem. Fora do hospital, a rotina é igualmente intensa: aos 46 anos, ela é uma das principais atletas de strongwoman da região e busca classificação para o mundial da modalidade em 2026.

A mogiana conquistou o 1º lugar na categoria Master (acima de 40 anos) do Grand Prix Brasil Ultimate Strongman, realizado em Mogi nos dias 24 e 25 de janeiro. Agora, concentra os treinos para a etapa do Static Monsters, marcada para 21 de fevereiro, também na cidade.

Na competição, Andreia pretende superar 70 quilos no Log Lift — prova em que a atleta ergue um cilindro com pegadas internas — e 205 quilos no Axle Deadlift, levantamento com barra grossa. As melhores marcas garantem vaga na disputa mundial, que deve ocorrer na Europa, possivelmente na Alemanha.

A atleta já esteve próxima de competir fora do país. Em 2022, venceu a seletiva brasileira da categoria Master no Static Monsters e foi classificada para Londres, mas não conseguiu patrocínio para custear a viagem. “É frustrante conquistar a vaga e não conseguir embarcar por falta de apoio”, relata.

Andreia conta com incentivo da médica neonatologista Maria do Carmo Mocelin Leitão, que auxilia nos custos com inscrições e treinamentos. A preparação é conduzida pela treinadora Lindicei Miho, na academia Sfall Strength, em Mogi.

Com oito anos de trajetória na modalidade, ela soma pódios nacionais e sul-americanos. Compete, na maioria das vezes, na categoria Master, que não impõe limite de peso corporal. No strongwoman, em caso de empate, vence quem tiver menor peso.





Atleta exibe troféu conquistado no Grand Prix Brasil Ultimate Strongman



