Taxa de resolução da Ouvidoria tem aumento de 33,1%

A Ouvidoria da Prefeitura de Mogi das Cruzes divulgou nesta semana o balanço da participação dos munícipes que solicitam serviços e assim fazem uma cidade cada vez melhor para se viver. No comparativo do último bimestre deste ano, meses de abril e maio, com o mesmo período do ano passado, a taxa de resolução subiu 33,1%, passando de 44,3% (2022) para 59,0% (2023).

Ações como a mudança do atendimento para o térreo do prédio-sede e o lançamento do aplicativo Colab puxaram para cima a participação dos mogianos. Nos meses de abril e maio deste ano, a Ouvidoria recebeu cerca de seis mil pedidos em seus canais de comunicação, demandas divididas entre pedidos de serviços de zeladoria, sugestões e até denúncias de maus tratos contra animais.

Para abrir um protocolo junto à Ouvidoria é necessário informar alguns dados pessoais, como CPF, endereço e CEP e relatar o pedido. As informações não ficam expostas no registro, caso haja pedido de sigilo. Cada pedido tem um prazo para ser respondido, que é informado no primeiro atendimento. “É fundamental que o reclamante guarde o número do protocolo, pois somente assim é possível acompanhar o andamento da solicitação”, complementa o diretor do departamento de defesa do usuário do serviço público, Thiago Batalha.