Tarcísio afirma que edital das obras das estações de Mogi sai até maio

O prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, cumpriu agenda nesta quinta-feira (22/2), no Palácio dos Bandeirantes, no gabinete do governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado, Natália Resende, e a subsecretária de Recursos Hídricos, Samanta Souza, também participaram do encontro, no qual foram discutidas pautas importantes para os mogianos, entre elas a universalização do saneamento, a não instalação do pedágio em Mogi das Cruzes e melhorias na qualidade dos serviços da CPTM no município.

Caio Cunha reforçou a importância da reforma das quatro estações de trem existentes na cidade – Jundiapeba, Braz Cubas, Centro e Estudantes. O governador paulista informou que ainda no primeiro semestre, possivelmente até maio, será lançado um edital para as obras. O prefeito mogiano também destacou a importância da extensão da ligação ferroviária até o distrito de Cezar de Souza.

“É uma antiga reivindicação dos mogianos e contribuiria muito para dinamizar a mobilidade urbana em toda a região leste, que atualmente vem recebendo investimentos de mais de R$ 300 milhões em obras, por meio do Programa Viva Mogi”, afirmou o prefeito. As obras da CPTM nas Linhas 11-Coral e 12-Safira também foram mencionadas na reunião – no início deste mês, a Prefeitura de Mogi das Cruzes solicitou, por meio de ofício, esclarecimentos sobre o prazo de execução dos trabalhos ao Governo do Estado.

Pedágio

Como principal liderança de Mogi das Cruzes que combate a instalação de praças de pedágio na cidade, o prefeito reiterou a posição contrária da população diante dos prejuízos que serão trazidos a todos os setores da economia, além de custos aos mogianos que transitam diariamente pela rodovia. Ao governador, o prefeito Caio Cunha também reforçou que vem acompanhando os impactos negativos à mobilidade durante o período das obras de pavimentação da Mogi-Dutra.

Saneamento

No encontro que aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, o chefe do Executivo mogiano também estendeu a pauta, discutindo outros temas, como a necessidade da universalização do saneamento.

“O saneamento é um tema importante que precisa ser discutido entre município, Estado e também em todo o País. Em Mogi das Cruzes temos uma autarquia municipal que avança continuamente, é um compromisso da nossa gestão ampliar o abastecimento de água e o tratamento de esgoto. Mas, precisamos discutir a integração de outras esferas em parcerias que possam otimizar a execução de obras e serviços para garantir condições iguais a todos”, observa o prefeito.