Tamara Bracho é homenageada em Mostra LGBTQIA+ em estação do metrô

Já se encontra aberta a visitação da mostra cultural “Diversidade de Gênero – Cidadania e Respeito”, até 30 de junho, na estação Campo Belo, linha lilás de metrô, sob a curadoria do jornalista Maurício Coutinho com ilustrações de personalidades do cenário LGBT, produzidas pelo artista plástico Luciano Meskita, destacando-se dentre elas, Salete Campari, Miriam da Silva, Rey Neves, Lizz Camargo, Tamara Bracho e Leão Lobo.

A exposição traz também informações reais sobre as leis e conquistas da população LGBTQIA+, exemplificadas com a consultoria da Dra. Iolanda Aparecida Mendonça, advogada especializada em direito homoafetivo, que discorre sobre processo de adoção, doação de sangue, registro civil, alteração de gênero, entre outros temas.