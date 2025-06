Tabagismo ainda é principal causa de morte evitável, alerta cardiologista de Mogi

Na luta contra o tabagismo, o maior desafio é impedir que o vício se instale. É o que afirma o cardiologista Eduardo Coelho de Souza, médico do Ambulatório de Cardiologia do Hospital Santana, em Mogi das Cruzes. Para ele, não há uma fórmula única para largar o cigarro, mas sim a necessidade de uma compreensão constante sobre os riscos que o fumo representa para a saúde.

“Remédios específicos para controlar a ansiedade podem ajudar, só que não existe uma receita infalível. A melhor delas é saber os riscos para a saúde, que o cigarro mata ou pode provocar problemas graves como infarto, câncer e Acidente Vascular Cerebral (AVC)”, diz o especialista. Segundo Eduardo, esse entendimento precisa ser permanente e reforçado por hábitos saudáveis.

O médico recomenda práticas simples, como caminhadas de 20 minutos cinco vezes por semana e o consumo diário de ao menos dois litros de água, como aliados eficazes na prevenção ao vício. Além disso, evitar a pressão social, fortalecer a autoestima e manter o peso equilibrado também ajudam a afastar o desejo de fumar.

Os números reforçam o alerta: de acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), mais de oito milhões de pessoas morrem todos os anos no mundo por doenças relacionadas ao tabagismo. No Brasil, a média é de 443 mortes por dia. Ainda segundo o INCA, mais de 80% dos casos diagnosticados de câncer de pulmão estão associados ao consumo de produtos derivados do tabaco.

Fumo mata mais de oito milhões de pessoas por ano