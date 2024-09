Suzano Vôlei vira sobre o Sesi Bauru e assume liderança do Paulista 2024

Time venceu os atuais campeões brasileiros

O Suzano Vôlei é o novo líder do Campeonato Paulista 2024. A equipe do Alto Tietê assumiu a ponta da tabela do Estadual ao derrotar o Sesi Bauru de virada por 3 sets a 1 (23×25; 25×20; 25×22; e 25×22) no sábado (14). Na oportunidade, o Suzano contou com o forte apoio dos cerca de quatro mil torcedores na Arena Suzano.

O embate entre líder e vice-líder da fase classificatória foi um show de técnica e raça das equipes em quadra. Com muito equilíbrio nas ações, os visitantes chegaram a abrir o placar por 25 a 23. Contudo, o triunfo sobre os atuais campeões brasileiros foi construído a partir do segundo set.

O Suzano voltou para a partida determinado a buscar o resultado e tomar a liderança do Sesi. O time do técnico Pedro Uehara, o Peu, não se intimidou frente aos bauruenses e abriu boa margem de pontos que garantiram o triunfo na parcial após um 25 a 20, empatando assim o duelo.

Em igualdade no placar, Suzano e Sesi seguiram entregando tudo que se esperava do confronto entre os dois líderes do Paulista. Com ataques rápidos e defesas bem armadas em quadra, os times alternaram a liderança da pontuação por todo o terceiro set, porém, a precisão do time da casa e a marcação acirrada sobre o oposto Darlan e o ponteiro Lukas Bergmann, principais destaques dos visitantes, fizeram a diferença para a equipe local fechar o período com por 25 a 22.

O quarto set teve o Suzano na liderança do início ao fim devido à anulação dos principais destaques dos interioranos e o forte ritmo imposto em quadra. O resultado final foi vitória de 3 sets a 1, para a festa da torcida do novo líder do Estadual.

Ressaltando que uma vitória na rodada seguinte deixará sua equipe muito próxima de uma vaga nas semifinais do Paulista, Peu disse que um clássico se ganha nos detalhes: “Estudamos bastante o Sesi e buscamos explorar os pontos fracos e conter os pontos fortes para essa conquista.”

O Suzano Vôlei voltará às quadras na sexta-feira (20), às 19 horas, contra o Esporte Clube Praia Grande, na Arena Suzano. Os ingressos já estão disponíveis no site (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).

