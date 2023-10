Suzano Vôlei vence o Sesi-SP e está na final do Campeonato Paulista

O Suzano Vôlei classificou-se para a grande final do Campeonato Paulista após bater o Sesi-SP na Arena Suzano na noite do último domingo (15/10) por 3 sets a 0. A terceira e última partida da série semifinal, que definiu o Clube do Alto Tietê como rival do Vedacit Vôlei Guarulhos na decisão, terminou com as parciais de 25×16, 27×25 e 25×21.

O primeiro set foi um aperitivo do que estava por vir. Embalado pela presença de mais de 4 mil torcedores, o Suzano foi para cima com um ritmo forte, colocando os bauruenses em grandes dificuldades. Preciso e rápido nos ataques, o time da casa não demorou a abrir o placar com um 25 a 16, para festa dos presentes.

O segundo set, porém, teve muito mais emoção. Mais consistente que na primeira etapa, o Sesi-SP foi dono da vantagem desde os primeiros momentos da parcial, controlando o ritmo e as ações, em especial na primeira metade do período. Contudo, o Suzano foi cortando a dianteira aos poucos, empatando o jogo justamente quando o time de Bauru teve o ponto do set em mãos. Letal na hora certa, o time da casa virou o confronto e fez 27 a 25, ficando a uma parcial de confirmar a vaga na final.

O clima era de máxima euforia e de otimismo na Arena. Afinal, o time mandante estava a 25 pontos de devolver à Capital do Vôlei a chance de disputar uma decisão estadual após 15 anos. Melhor em quadra, o time do técnico Fabiano Ribeiro, o Magoo, aproveitou os erros bauruenses para construir sua vantagem, fechar a parcial em 25 a 21 e carimbar a vaga para a final do Paulista, motivando a animação da torcida.

Um dos destaques da partida foi o levantador Gabriel Bieler, aniversariante da noite, que substituiu o capitão Rodriguinho que se lesionou durante o aquecimento. Segundo ele, todos trabalham duro para estarem prontos para decisões como esta. “Claro, foi um dia especial. Porém, mais do que isso, pude entrar, corresponder e ajudar o grupo a fechar essa série com a classificação”, reforçou.

Por sua vez, Magoo detalhou o nível de concentração da equipe para o terceiro jogo contra o Sesi-SP e o foco na final. “Devolver Suzano à uma decisão é especial, sem dúvidas, mas nós já temos que virar a chave para buscar o título contra o (Vedacit Vôlei) Guarulhos. É um momento importante, por isso vamos festejar hoje, mas já pensar na decisão”, afirmou.

O primeiro jogo das finais do Campeonato Paulista acontece nesta terça-feira (17/10), às 21h30, em Guarulhos-SP, ao passo que o segundo duelo acontece na próxima sexta-feira (20/10), às 18h30, na Arena Suzano. Os ingressos já estão disponíveis em suzanovoleioficial.com.br/ingressos.