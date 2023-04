Suzano Vôlei vence e está classificado para as semifinais da Superliga 1XBET

O Suzano Vôlei garantiu uma histórica classificação para as semifinais da Superliga 1XBET 2022/23 na noite da última quarta-feira (05/04). A equipe voltou a derrotar o Vedacit Vôlei Guarulhos no Ginásio da Ponte Grande por 3 sets a 2 (22×25 / 25×15 / 25×23 / 22×25 / 9×15) no segundo jogo das quartas de final e conquistou uma vaga entre os quatro melhores times do País em sua temporada de estreia na elite nacional.

A segunda parte da melhor de três repetiu a dose do primeiro embate na Arena Suzano, com muito equilíbrio em quadra. O Suzano começou com ligeira vantagem, mas a medida que a partida seguiu, os guarulhenses igualaram o placar ao se aproveitar de sua qualificada linha de passe. Durante a parcial, a maior diferença de pontos pendeu para os visitantes, que souberam usar a força de seu ataque para fazer 25 a 22 e abrir os trabalhos.

A parcial seguinte foi de vitória do Vedacit, com um 25 a 15, e a terceira, terminou com um apertado 25 a 23 para os mandantes, que viraram a partida. Atrás do placar, o Suzano voltou para o jogo com uma quarta etapa fulminante, abrindo boa vantagem para igualar tudo novamente com um 25 a 22. Assim como na partida de ida, a decisão foi para o tie-break.

O currículo suzanense nesta Superliga é de muita emoção, por isso, tanto a torcida local quanto a visitante entraram na parcial decisiva com nervos à flor da pele. E mesmo com atletas lesionados em quadra e um ginásio quase inteiro jogando contra, a camisa pesou a favor do Suzano.

Forçando erros do Vedacit, a equipe de Marcão desequilibrou a etapa final com o oposto Guilherme Sabino, que foi decisivo para cravar um 15 a 9 e fechar a série de quartas de final com duas vitórias, dentro e fora de casa, classificando-se assim para a semifinal.

A festa na Ponte Grande foi do tamanho da tradição suzanense no esporte. Não à toa, a equipe conquistou um feito inédito na história da modalidade no País ao tornar-se o primeiro clube a chegar às semifinais da elite nacional em sua temporada de estreia na divisão.

O técnico Marcão relatou que isso é fruto de uma relação fora do normal entre cidade, grupo e torcida. “O que aconteceu aqui foi o resultado de muito esforço e brio por parte dos atletas. A torcida deu um show em Suzano na semana passada e hoje, mesmo fora de casa, nos empurrou para essa vaga. Isso é histórico e, a todos os envolvidos, em especial os nossos patrocinadores, nós só temos a agradecer e trabalhar para as próximas decisões”, comentou.

As semifinais da Superliga serão disputadas contra o Itambé Minas a partir da próxima semana. Datas, horários e locais dos jogos da série melhor de três ainda serão definidos pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).