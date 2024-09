Suzano Vôlei vai a São José dos Campos para seguir na cola dos líderes do Paulista 2024

O time enfrentará o Viapol Vôlei no dia 6

O Suzano Vôlei visitará o Viapol Vôlei, em São José dos Campos, na sexta-feira (06), em busca de sua terceira vitória no Campeonato Paulista de 2024.O duelo acontecerá no Ginásio Teatrão, às 20 horas. Em caso de vitória, a equipe do Alto Tietê, atual terceira colocada, poderá voltar à liderança do Estadual.

Com dois triunfos em três partidas, o Suzano busca a reabilitação no Paulista após ser superado pelo Vôlei Renata na última rodada. Para isso, a equipe do técnico Pedro Uehara, o Peu, enfrenta os são-joseenses no Vale do Paraíba com a missão de vencer e seguir no encalço dos líderes do torneio. Faltando quatro rodadas para o término da primeira fase, o time suzanense está na zona de classificação para as semifinais com seis pontos e pode ocupar o topo da tabela, de acordo com os resultados da rodada.

Para tal, a equipe de Suzano precisa vencer o time do Vale do Paraíba que, em dois jogos, acumula duas derrotas, e torcer por tropeços do Vedacit Vôlei Guarulhos e do Sesi Bauru, com oito e sete pontos, respectivamente. Vale ressaltar que uma vitória deixa o clube do Alto Tietê com nove pontos e uma importante vantagem, pensando na vaga para o mata-mata final do campeonato, restando apenas três rodadas para o fim da fase inicial.

Peu comentou que, independentemente do último resultado, o Suzano entra em quadra para dar o seu melhor e vencer, sendo o foco do duelo contra o Viapol Vôlei. “O time de São José vai contar com o apoio da torcida, o que é um fator importante pensando em um jogo equilibrado como esse, mas temos o objetivo de voltar de lá com a vitória. Trabalhamos duro nesta semana para corrigir o que saiu errado contra o Campinas (Vôlei Renata) e, por isso, vamos em busca de mais um bom resultado”, concluiu.

Os torcedores poderão acompanhar as atualizações da partida em tempo real pelas redes sociais do Clube no Facebook e no Instagram (@suzanovolei).

Equipe pode voltar ao topo da tabela