Suzano Vôlei promove evento de apresentação dos novos atletas nesta quarta

O Suzano Vôlei apresentará seu novo elenco de atletas para a temporada 2023/24 na noite desta quarta-feira (26/07), a partir das 18 horas, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador). O evento prevê uma série de experiências aos torcedores, contando com entrada gratuita mediante a doação de um quilo de alimento não perecível.

A solenidade apresentará os 15 atletas do Suzano Vôlei para a segunda temporada do time na elite do voleibol nacional, tendo ainda a introdução da comissão técnica e do novo treinador que comandará o grupo nas disputas do Campeonato Paulista, da Superliga e, em caso de classificação, para a Copa Brasil. Além disso, o Clube ainda prepara uma noite especial, repleta de experiências aos suzanenses.

O público presente terá a oportunidade de conferir e adquirir os novos uniformes da equipe, bem como garantir ingressos para o campeonato estadual, cujo início está marcado para o mês de agosto. Os visitantes ainda poderão concorrer a prêmios e brindes exclusivos, além de ter a chance de tirar fotos com os atletas em quadra. Os torcedores terão entrada franca, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível, sendo que os donativos deverão ser encaminhados aos estoques do Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

O momento especial vivido pelo Suzano Vôlei na última temporada motiva a equipe para seus próximos desafios. Após classificar entre os quatro melhores times do País em duas oportunidades, por meio da Superliga e da Copa Brasil, a aspiração do Clube é superar as campanhas anteriores com o apoio de sua torcida, como conta a supervisora Ana Paula Ferreira, a Fofinha.

Segundo ela, a força da torcida é o combustível que move o projeto, portanto, promover esta festa é uma forma de retribuir o carinho das arquibancadas e dar uma amostra do que esperar para o terceiro ano de atividades do Suzano Vôlei. “Ao longo das últimas temporadas, nós contamos com a energia constante dos torcedores em todos os momentos e, agora, sabemos que não será diferente. Convidamos todos para conhecer nossos novos jogadores, nosso técnico, e viver uma noite mais que especial”, ressaltou.