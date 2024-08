Suzano Vôlei inicia corrida na busca pelo título paulista

A partida será contra o Super Vôlei Santo André

O Suzano Vôlei volta às quadras na sexa-feira (16), às 19 horas, para a partida de estreia no Campeonato Paulista 2024, contra o Super Vôlei Santo André, na Arena Suzano. Os ingressos para o primeiro jogo do atual vice-campeão paulista na temporada 2024/25 podem ser retirados no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos), e a entrada no ginásio segue condicionada pela entrega de um quilo de alimento não perecível no dia do jogo.

Além de mantimentos, como arroz, feijão e óleo, também é necessário apresentar o QR Code gerado pelo site após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, para ter acesso à arquibancada. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável.

Vale ressaltar que, por meio de uma parceria entre o Suzano Vôlei e a Prefeitura de Suzano, o Fundo Social de Solidariedade também está promovendo a troca de alimentos por tíquetes até o dia da partida, das 9 às 16 horas, no Paço Municipal Firmino José da Costa, localizado na rua Baruel, 501, Centro, na sala 224.

Esse confronto será o primeiro jogo oficial da equipe dirigida pelo técnico Pedro Uehara, o Peu, na temporada. Ostentando o posto de atual vice-campeão estadual, após, no ano passado, chegar à final do torneio pela primeira vez em 15 anos, o Suzano estreia no Paulista visando a conquista de seu 11º título do torneio para se isolar ainda mais como o maior campeão de São Paulo. O primeiro passo dessa trajetória será em casa, frente à equipe do ABC Paulista. Por isso, o Clube espera contar com o apoio de sua torcida.

O técnico afirma que, independentemente do adversário ou do fato de ser um jogo de estreia, o objetivo é conquistar os três pontos e iniciar bem a competição: “O Paulista tem equipes de muita qualidade, afinal, dos oito times participantes, cinco disputam a Superliga e os outros três prometem dar muito trabalho na competição, sendo esse o caso do Santo André. Estamos trabalhando para fazer o dever de casa e estrear bem ao lado da torcida que sempre faz a diferença”.

A Arena Suzano está situada na avenida Senador Roberto Simonsen, 90, Jardim Imperador.

Time vice-campeão estadual está preparado para o Paulista