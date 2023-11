Suzano Vôlei estreia na Superliga jogando em casa

Depois de um resultado histórico no Campeonato Paulista deste ano, o Suzano Vôlei se prepara para a estreia na Superliga 2023/2024 neste sábado (11/11), às 21 horas, na Arena Suzano. O time conta com o patrocínio da Suzano, por meio da marca Report, e inicia a competição contra o Vedacit Vôlei Guarulhos.

A Superliga, cuja disputa acontece a partir deste fim de semana até o segundo bimestre de 2024, envolve os 12 principais clubes do voleibol nacional, incluindo o Suzano Vôlei – semifinalista da última edição que, inclusive, foi marcada pela reestreia de um time do município no torneio após 14 anos. Na época comandada por Marcos Miranda, a equipe teve destaque ao chegar entre os quatro melhores times de voleibol do Brasil, após eliminar o Guarulhos na fase de quartas de final.

“Para nós, da Suzano, é motivo de orgulho fazer parte da história da equipe por meio da marca Report e poder acompanhar a evolução do Suzano Vôlei. Temos o direcionador que diz ‘só é bom para nós se for bom para o mundo’ e esse patrocínio reforça nosso compromisso de promover a transformação social que acreditamos ser possível por meio do esporte. Desejamos boa sorte nesta temporada, que seja de grandes conquistas”, destaca Alexandre Lanna, diretor de Operações Industriais das Unidades Suzano, Rio Verde e Limeira da Suzano.

A expectativa de uma nova temporada de sucesso também é compartilhada pelo clube. Segundo a supervisora do Suzano Vôlei, Ana Paula Ferreira, a Fofinha, a segunda participação do clube no principal torneio da modalidade no Brasil é uma grande motivação para todos. “Se na última temporada havíamos entrado como coadjuvantes e fizemos história, hoje somos uma referência que será muito visada pelos nossos adversários. Temos grandes parceiros e patrocinadores como a Suzano, por meio da marca Report. Por isso, nosso grupo lutará por mais uma grande campanha que começa neste sábado, com apoio da nossa torcida”, afirma.

Os ingressos para acompanhar essa disputa podem ser obtidos no site oficial do clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) e a partida será transmitida pelo sportv2.