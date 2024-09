Suzano Vôlei e Sesi Bauru se enfrentam para conquistar a liderança do Paulista

Embate entre líder e vice-líder do Estadual acontecerá na Arena Suzano

Em busca da classificação para as semifinais do Campeonato Paulista, o Suzano Vôlei entra em quadra mais uma vez no sábado (14), às 18 horas, para um confronto direto no Estadual, contra o Sesi Bauru. O duelo na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90, Jardim Imperador) promete grandes emoções, visto que o time do Alto Tietê poderá tomar a liderança do torneio em caso de vitória. Os ingressos podem ser retirados no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos), de forma gratuita.

Vindo de triunfo sobre o Viapol Vôlei em São José dos Campos (SP), o Suzano tem três vitórias em quatro jogos, ocupando a vice-liderança do Paulista com nove pontos. Os líderes, por sua vez, somam dez pontos na tabela, portanto, o jogo, já decisivo por envolver dois dos candidatos às vagas na semifinal do Estadual, tem um componente extra de emoção com a possibilidade dos suzanenses assumirem a ponta da fase classificatória em caso de triunfo sobre o Sesi.

Para isso, os mandantes contam com o apoio de sua torcida no duelo contra os campeões brasileiros e os interessados podem garantir seus tíquetes, sendo necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão e óleo para ter acesso à arquibancada. Menores de 16 podem entrar bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável. Vale ressaltar que, por meio de uma parceria entre o Suzano Vôlei e a Prefeitura de Suzano, o Fundo Social de Solidariedade também está promovendo a troca de alimentos por tíquetes até o dia da partida, das 9 às 16 horas, no Paço Municipal Firmino José da Costa (rua Baruel, 501 – centro; sala 224, 2º andar).

Semifinalista da última edição da Superliga, o técnico Pedro Uehara, o Peu, destacou que o Sesi tem grandes valores individuais e coletivos, contudo, sua equipe vem trabalhando firme para combater estes pontos e fazer um grande jogo. “Jogar contra o atual campeão brasileiro é sempre um desafio, mas também não será um jogo fácil para eles, afinal, temos a nossa qualidade e contamos com o fator casa. A Arena lotada faz muita diferença para nós que estamos ali em quadra, então vamos para esse jogo sabendo que teremos o apoio de 3, 4 mil pessoas ao nosso lado na busca pela liderança”, completou.

O embate entre Suzano Vôlei e Sesi Bauru acontecerá neste sábado (14/09), às 18 horas, na Arena Suzano.

Créditos: Divulgação/Suzano Vôlei e Léo Lenzi/Agência NTZ

Jogo acontecerá no sábado, dia 14