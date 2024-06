Suzano Shopping vai sortear moto zero km pela loteria federal

Além da motocicleta, clientes podem ganhar um kit da Natura

Até o dia 12 de junho, o Suzano Shopping está com a promoção de Dia dos Namorados, “Amor em duas rodas”. O sorteio de uma motocicleta zero quilômetro acontecerá no dia 15 de junho, pela loteria federal. A apuração e divulgação serão no dia 17. Além de concorrerem à moto, os clientes também ganham brindes.

A cada R$ 400 em compras, nas lojas e quiosques participantes da promoção, e o cadastro das notas fiscais, os consumidores recebem um número da sorte para participar do sorteio da moto, marca Honda, modelo PCX, zero quilômetro (um vencedor por CPF).

Compras realizadas de segunda a quarta-feira dão direito a números da sorte em dobro. Quanto mais números, maior é a chance de ganhar.

O cadastro das notas pode ser feito de duas formas: no site do empreendimento (www.suzanoshopping.com.br) ou no balcão de trocas, presencialmente, que está localizado próximo à loja Anacapri e funciona de segunda a domingo, das 14h às 20h. O regulamento completo da promoção pode ser consultado no site e no balcão.

Também, juntando R$ 400 em compras, durante o período da campanha, com a doação opcional de um quilo de alimento não perecível (exceto sal), os participantes levam, na hora, um brinde exclusivo: um kit da Natura (um por CPF e até o término do estoque). A troca também acontece no balcão da campanha.



Feira do Dia dos Namorados

Outra atração para o final de semana é a Feira do Dia dos Namorados, em frente à Drogaria São Paulo. Serão 20 expositores com diversos produtos para quem ainda está em busca de presentes, desde artigos personalizados, velas artesanais, aromatizadores, acessórios, importados, doces e muito mais, com preços acessíveis. Além disso, comprando nos estandes, clientes recebem um cupom para participar do sorteio de uma cesta de presentes recheada de brindes. A feira funciona no sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 12h às 20h.

Compras realizadas durante a semana valem números da sorte em dobro