Suzano Shopping traz atividades infantis e música ao vivo na programação de férias 

As férias das crianças, e também dos adultos, serão muito mais divertidas no Suzano Shopping neste mês de janeiro. O empreendimento dá início, neste sábado, a uma programação especial com aventuras, oficinas e brincadeiras, e também música ao vivo, com estilos que vão agradar a todos os gostos, na praça de alimentação. Todas as atividades são gratuitas. No caso das atrações infantis, apenas é necessário fazer inscrição.

A primeira atividade para a garotada acontece neste sábado (6/1), com uma sessão repleta de aventura com o Grupo de Escoteiros de Suzano. Os pequenos irão passar uma tarde, das 14h às 17h, vivenciando um dia de escoteiro, com a brincadeira do nó direito, uma amarelinha diferente e o quebra-gelo, entre outras aventuras e desafios.

Podem participar crianças de 6 a 12 anos. Responsáveis devem fazer a inscrição por meio do link disponível no banner publicado no site do shopping (suzanoshopping.com.br). A atividade acontece no espaço em frente à Drogaria São Paulo. No dia 13, a ação com os escoteiros se repete.

Também neste sábado, em três sessões, acontece uma oficina de artesanato. Nos dias 13 e 27, tem pintura facial para a garotada. E no dia 20, a diversão está garantida com escultura de balões. Essas atividades acontecem em sessões às 15h, 16h e 17h, no Espaço de Férias, ao lado da loja Anacapri, também com inscrições no site do shopping.

Personagens do universo infantil também estarão no empreendimento. No dia 10, o encontro será com o casal de ratinhos mais querido e famoso do Brasil, a partir das 19h. No dia 17, animais do Safari visitarão o empreendimento, no mesmo horário. Nessas duas atividades, personagens irão interagir com o público nos corredores do shopping.

Som na praça

A programação de férias também reservou atrações para agradar em cheio os adultos e proporcionar momentos inesquecíveis, seja em grupos de amigos, seja com a família toda. Aos domingos, a partir das 17h, artistas locais e da região se apresentarão na praça de alimentação no melhor estilo voz e violão.

Neste domingo (7/1), quem faz o show é o músico Alistter, com muito pop. No dia 14, Rodrigo Só traz repertório de reggae e MPB. O músico Benevides se apresenta no dia 21, com muito sertanejo, ritmo que também estará no set list de Rafa Cardoso no dia 28, encerrando a agenda de janeiro.

Sobre o Suzano Shopping

O Suzano Shopping é único na cidade, ponto de encontro de famílias e amigos, e referência para compras, serviços, gastronomia e lazer. A HBR Realty é responsável pela administração do espaço e melhorias e modernização implantadas no empreendimento.

As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 14h às 20h; a Praça de Alimentação abre todos os dias das 11h às 22h.



O endereço do shopping é rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano. Mais informações: redes sociais (@suzanoshopping), site www.suzanoshopping.com.br ou telefone (11) 2500-7940.

SERVIÇO

Aventura de Férias – Suzano Shopping

6/1 e 13/1 – Atividade com Grupo de Escoteiros de Suzano, das 14h às 17h, para crianças de 6 a 12 anos.

6/1 – Oficina de Artesanato, às 15h, 16h e 17h, no Espaço de Férias.

13/1 e 27/1 – Pintura facial, às 15h, 16h e 17h, no Espaço de Férias.

20/1 – Escultura de balões, às 15h, 16h, e 17h, no Espaço de Férias.

Inscrições: link disponível no banner publicado no site do shopping (suzanoshopping.com.br).

10/1 e 17/1 – Encontro com Personagens (ratinhos, dia 10, e animais do Safari, dia 17), às 19h, nos corredores do shopping – não precisa se inscrever.

Quanto: Todas as atividades são gratuitas.

Programação musical – praça de alimentação, a partir das 17h:

7/1 – Alistter

14/1 – Rodrigo Só

21/1 – Benevides

28/1 – Rafa Cardoso

Endereço do Suzano Shopping: Rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano.