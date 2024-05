Suzano Shopping tem programação especial no Dia do Orgulho Nerd

Presença de personagens da cultura pop, encontro de cosplay e jogos de tabuleiro estão entre as atrações, gratuitas, neste sábado (25/5)

Fãs da cultura pop terão uma tarde inteira de diversão com a programação especial que o Suzano Shopping elaborou em comemoração ao Dia do Orgulho Nerd, neste sábado (25/5).

A partir das 14h, a celebração vai reunir heróis e vilões preferidos do público nos corredores do empreendimento, além de encontro de cosplays e um espaço para disputas emocionantes em jogos de tabuleiro. As atividades são totalmente gratuitas e acontecerão na praça de eventos do shopping.

O Dia do Orgulho Nerd é comemorado mundialmente em homenagem a estreia do primeiro filme da franquia Star Wars (Star Wars, Episódio IV: Uma Nova Esperança), lançado em 25 de maio de 1977 e considerado um grande marco para a cultura pop. Nessa data também é celebrado o Dia da Toalha, uma homenagem dos fãs da série “O Guia do Mochileiro das Galáxias” e ao seu autor, o escritor Douglas Adams.

A data é dedicada à celebração da cultura pop, como filmes de super-heróis e de ficção científica, além de séries de televisão, histórias em quadrinhos, mangás, animes, jogos de computador e de console, jogos de tabuleiro, literatura, entre outros, um universo cultural que atrai cada vez mais adeptos e atravessa gerações.

