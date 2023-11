Suzano Shopping tem descontos de até 90% na Black Week

No mês da tradicional Black Friday, o Suzano Shopping preparou não apenas um dia, mas uma semana inteira de promoções. Também haverá ofertas relâmpagos de produtos com até 90% de desconto e que irão surpreender os clientes.

É a Black Week, que teve início na segunda-feira e vai até domingo (20 a 26 de novembro). Nesse período, visitantes do empreendimento encontram produtos de diversos setores com preços especiais, como eletrônicos, eletrodomésticos, roupas, calçados, artigos de beleza, acessórios e muito mais.

Uma novidade neste ano é que os clientes serão surpreendidos por ofertas relâmpagos, exclusivas, que serão anunciadas na praça de alimentação, nesta sexta-feira, entre 9h30 e 19h30. Nesse dia, produtos como aparelhos de TV e smartphones, entre outros, terão preços reduzidos, somente na hora, em até 90%. As ofertas valerão por pouco tempo e até o término dos estoques dos produtos anunciados. Opcionalmente, nesta sexta, lojas poderão abrir mais cedo, a partir das 7h.

“Os consumidores esperam pelos descontos especiais no final do mês de novembro, quando acontece a tradicional Black Friday. Neste ano, além de estender o período das promoções para uma semana inteira, para que as pessoas possam aproveitar as promoções e fazer suas compras com mais comodidade, iremos surpreender nossos clientes com as ofertas instantâneas, válidas apenas nesta sexta-feira”, destacou Filipe Medeiros, gerente de Marketing do shopping.



Carro zero e panetone

Os clientes também poderão juntar as notas fiscais de compras durante a Black Week e participar da campanha “Cultive a Magia do Natal”, que irá sortear um carro zero quilômetro.

A cada R$ 400 em compras, até 24 de dezembro, com o cadastro das notas fiscais, clientes recebem um número da sorte para concorrer ao carro. Compras de segunda a quarta-feira, cadastradas nesses dias, valem números em dobro. O sorteio será em 27 de dezembro.

Além do cadastro das notas, no site ou no ponto de trocas (ao lado da loja Anacapri), quem também doar um quilo de alimento não perecível, além de ter acumulado R$ 400 em compras, ganha um panetone da Kopenhagen (limitado a 1 por CPF e enquanto durarem os estoques). O regulamento completo pode ser consultado no ponto de trocas e no site do empreendimento (suzanoshopping.com.br). As doações serão revertidas ao Fundo Social de Solidariedade se Suzano.