Suzano Shopping promove evento de adoção de pets e prepara 2ª Cãominhada

No sábado (18), o Suzano Shopping sediará o primeiro evento de adoção de pets de 2025 do projeto “Baby, me Leva!”, realizado em parceria com a Prefeitura de Suzano. A atividade gratuita acontece das 10h às 17h, na entrada principal do shopping, e contará com cerca de 30 animais, entre cães e gatos, aguardando adoção responsável.

Os interessados devem ter mais de 18 anos, apresentar documento com foto, comprovante de residência e preencher um questionário de compromisso com o bem-estar dos animais. Durante o evento, os visitantes também receberão orientações sobre vacinação, controle reprodutivo e cuidados com os pets.

Além disso, no dia 25 (sábado), o Suzano Shopping realizará a segunda edição da Cãominhada, com início às 8h na praça Katuya Ashiuchi. A atividade é gratuita, mas exige inscrição pelo aplicativo do shopping.

Pet friendly, o empreendimento oferece uma praça exclusiva para pets e seus tutores, com comedouro, pote de água e cata-caca, reforçando seu apoio à causa animal.

Gatos disponíveis para adoção no evento “Baby, me Leva!”, promovido no Suzano Shopping