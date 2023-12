Suzano Shopping promove café da manhã do Papai Noel em Libras

O Suzano Shopping promoverá ações ainda mais inclusivas em sua programação de Natal deste ano. Uma das novidades é o encontro do Papai Noel com crianças portadoras de deficiência auditiva. Noel receberá os pequenos e se comunicará com eles em Libras em um café da manhã especial, neste sábado (2/12).

A sessão, exclusiva, será das 8h30 às 10h, para um momento único e de alegria, em horário diferenciado, quando o shopping ainda não está aberto ao público em geral. Com isso, as crianças serão recebidas com mais conforto na praça de eventos do shopping, onde está instalado o cenário natalino, com o tradicional trono do Papai Noel.

A atividade é totalmente gratuita, mas, para melhor acolhimento do púbico, é necessário fazer inscrição por meio da plataforma Sympla (link estará disponível na bio do Instagram e no site do shopping em www.suzanoshopping.com.br/link).

Também neste sábado, o Suzano Shopping proporcionará uma oficina de biscoitos para as crianças. Serão três sessões, às 15h, 16h e 17h. Também é de graça, mas com inscrição prévia no Sympla (link estará disponível na bio do Instagram e no site do shopping www.suzanoshopping.com.br/link). Podem participar crianças até 12 anos.

A programação traz ainda paradas natalinas durante o mês de dezembro, sempre aos sábados (dias 9, 16 e 23), em duas oportunidades: às 15h e às 17h. Papai Noel e personagens percorrerão os corredores do empreendimento em divertida interação com o público de todas as idades.

Dois concertos natalinos também irão encantar os visitantes do Suzano Shopping. No dia 5 de dezembro, haverá apresentação do Colégio Cetés; no dia 13, será o Instituto Anna de Moura. As cantatas ocorrerão na praça de eventos, junto ao cenário natalino, sempre às 19h30.



Autistas



No dia 16 de dezembro, outra iniciativa inclusiva será um encontro do Papai Noel com crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A sessão acontecerá das 8h30 às 10h, período de pouco movimento no shopping, com menos estímulos visuais e auditivos, para que as crianças possam se divertir com suas famílias com conforto e tranquilidade. As inscrições serão abertas em breve no Sympla.



Vale lembrar que o Papai Noel está à disposição para receber as crianças e suas famílias com muito carinho, ouvir seus pedidos e tirar fotos, todos os dias: de segunda a sábado, das 14h às 17h e 18h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 17h e 18h às 20h – com intervalos sempre das 17h às 18h “para alimentar as renas”. Na véspera do Natal, 24 de dezembro, o Papai Noel atenderá a garotada das 10h às 16h.



Expo Robótica

Ainda neste sábado (2/12), o público poderá apreciar a Expo Robótica, mostra de trabalhos tecnológicos dos alunos do Colégio Novos Horizontes. A exposição acontecerá das 10h às 22h, próximo ao Puppy Play, e a visitação é gratuita, aberta a todos os interessados em conhecer experimentos dos estudantes nessa área. Além de informação, o evento contará com desafios, interatividade e muita diversão.







SERVIÇO:



Agenda de Natal do Suzano Shopping



Café da Manhã com Libras – Sábado (2/12)

– Papai Noel recebe crianças com deficiências auditivas, das 8h30 às 10h, na praça de eventos – Atividade gratuita / inscrições no Sympla – link estará disponível na bio do Instagram e no site do shopping em www.suzanoshopping.com.br/link.



Oficina de Biscoitos – Sábado (2/12)

– Sessões às 15h, 16h e 17h, para crianças até 12 anos. Atividade gratuita / inscrições no Sympla – link estará disponível na bio do Instagram e no site do shopping em www.suzanoshopping.com.br/link.



Sessão do Papai Noel com autistas – 16/12

– Papai Noel recebe crianças com TEA, das 8h30 às 10h, na praça de eventos – Atividade gratuita / inscrições no Sympla – link estará disponível na bio do Instagram e no site do shopping em www.suzanoshopping.com.br/link.



Paradas natalinas – Sábados, 2, 9, 16 e 23/12

– Às 15h e às 17h, nos corredores do shopping.



Concertos de Natal (praça de eventos)

– Dia 5/12, às 19h30 – Colégio Cetés

– Dia 13/12, às 19h30 – Instituto Ana de Moura



Expo Robótica – Colégio Novos Horizontes

– Sábado (2/12), das 10h às 22h, próximo ao Puppy Play



Horário do Papai Noel: de segunda a sábado, das 14h às 18h e 19h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 18h e 19h às 20h – com intervalos sempre das 18h às 19h “para alimentar as renas”. Na véspera do Natal, 24 de dezembro, o Papai Noel atenderá a garotada das 10h às 16h.



Horário do shopping: As lojas funcionam de segunda a sábado das 10 às 22 horas e aos domingos e feriados das 14 às 20 horas; a Praça de Alimentação abre todos os dias das 11 às 22 horas.



Endereço do Suzano Shopping: Rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano.



Mais informações: site www.suzanoshopping.com.br, redes sociais (@suzanoshopping) ou telefone (11) 2500-7940.