Suzano Shopping comemora o mês de março com programação especial

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher (8/3), o Suzano Shopping preparou uma programação especial para celebrar a força e a beleza feminina. Até o dia 10 de março, o empreendimento oferecerá diversas atividades gratuitas para as mulheres.

Uma das atrações é a exposição “Mulheres Guerreiras”, do Centro Oncológico Mogi das Cruzes. A mostra, em cartaz até o dia 10, está instalada no corredor da loja AnaCapri e traz quadros com fotos de mulheres guerreiras na luta contra o câncer. São exemplos força, perseverança e determinação, além de inspiração para quem enfrenta a doença, com suas histórias de resiliência.

A exposição faz parte do Projeto Guerreiras, com o objetivo de humanizar o enfrentamento do câncer, bem como chamar atenção para a prevenção e detecção precoce da doença. A ideia é reforçar que um diagnóstico de câncer não é o fim, mas sim o início de uma luta e autotransformação em uma versão guerreira. A mostra está à disposição para visitação todos os dias, durante o horário de funcionamento do shopping.De quarta-feira até sábado (5 a 8), o shopping terá um lounge instalado ao lado da loja Sumirê para a oferta de diversos serviços de beleza e autocuidado voltados ao público feminino.

A participação é gratuita, porém inscrições devem ser realizadas, com antecedência, por meio do aplicativo do Suzano Shopping.

Na quarta, das 13h às 18h, na quinta, das 14h às 16h, e no sábado, das 13h às 18h, serão oferecidas sessões de hidratação e oxigenação capilar, maquiagem e limpeza de pele, em parceria com a Sumirê.

Ainda na quarta, das 14h às 17h, na quinta, das 14h às 16h, e no sábado, das 13h às 18h, serão disponibilizados protocolos para sessões de lipglow e laser na axila, com a Laser&Co.

Também na quinta, das 16h às 20h, o público feminino poderá fazer hidratação nos pés com a Unhas Cariocas.

A programação no espaço dedicado à beleza do público feminino continua na sexta, das 11h às 13h, com spa das mãos com a L’occitane, e das 13h às 20h, com a equipe da AAMAE, que oferecerá maquiagem para as participantes.

O Suzano Shopping é o ponto de encontro de famílias e amigos, referência para compras, serviços, gastronomia e lazer, administrado pela HBR Realty. O endereço do shopping é rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano. Mais informações: redes sociais (@suzanoshopping), aplicativo do centro de compras, site (www.suzanoshopping.com.br) ou pelo telefone (11) 2500-7940.

